росія не пустить іноземних журналістів на парад 9 травня в москві

08 травня 2026, 12:09
росія не пустить іноземних журналістів на парад 9 травня в москві
Фото: Reuters
Про скасування акредитації іноземним журналістам повідомили з кремля телефоном.
росія відкликала акредитацію іноземних журналістів, які мали приїхати на військовий парад на Червоній площі в москві 9 травня.
 
Про це пише німецьке видання Der Spiegel.
 
Про скасування акредитації іноземним журналістам повідомили з кремля телефоном. Крім Der Spiegel, серед медіа, які отримали такі дзвінки, – німецькі суспільні мовники ARD і ZDF, телеканал Sky, інформагенція AFP, італійський суспільний мовник Rai та японська телекомпанія NHK.
 
Співробітниця кремля у дзвінку до Spiegel пояснила, що формат висвітлення параду змінили "через ситуацію, що склалася".
 
"Тому іноземні медіа, яким уже було підтверджено акредитацію, більше не допускатимуться", – зазначили у кремлі, не надавши додаткових пояснень.
 
Деякі редакції, за даними Der Spiegel, отримали ще коротшу відповідь: "Допускатимуться лише російські медіа".
 
За інформацією видання, це перший випадок, коли кремль спочатку погодив акредитації іноземних журналістів на парад 9 травня, а згодом їх відкликав.
 
Нагадаємо, цьогоріч у москві парад на Червоній площі пройде без військової техніки через "оперативну обстановку".  
