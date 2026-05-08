росія не пустить іноземних журналістів на парад 9 травня в москві

Про скасування акредитації іноземним журналістам повідомили з кремля телефоном.

росія відкликала акредитацію іноземних журналістів, які мали приїхати на військовий парад на Червоній площі в москві 9 травня.

Про це пише німецьке видання Der Spiegel.

Про скасування акредитації іноземним журналістам повідомили з кремля телефоном. Крім Der Spiegel, серед медіа, які отримали такі дзвінки, – німецькі суспільні мовники ARD і ZDF, телеканал Sky, інформагенція AFP, італійський суспільний мовник Rai та японська телекомпанія NHK.

Співробітниця кремля у дзвінку до Spiegel пояснила, що формат висвітлення параду змінили "через ситуацію, що склалася".

"Тому іноземні медіа, яким уже було підтверджено акредитацію, більше не допускатимуться", – зазначили у кремлі, не надавши додаткових пояснень.

Деякі редакції, за даними Der Spiegel, отримали ще коротшу відповідь: "Допускатимуться лише російські медіа".

За інформацією видання, це перший випадок, коли кремль спочатку погодив акредитації іноземних журналістів на парад 9 травня, а згодом їх відкликав.

Нагадаємо, цьогоріч у москві парад на Червоній площі пройде без військової техніки через "оперативну обстановку".