росія не змогла створити ефективну тактичну повітряну міць на півдні – розвідка Британії
Про це МО Британії написало в Twitter.
"Протягом літа російські бойові літаки здійснювали, як правило, понад 100 вильотів на день, однак через загрозу з боку української ППО вони практично завжди обмежувалися діями над територією, контрольованою росією", - йдеться в дописі.
росія намагається вирішити цю проблему, дедалі частіше застосовуючи бомби вільного падіння з насадками, які збільшують дальність польоту.
"Літаки можуть скидати їх за багато кілометрів від цілі, але поки що вони не демонструють стабільної точності", - додає британське міністерство.
"На початку контрнаступу на півдні України з червня 2023 року російські бойові вертольоти показали свою ефективність. Однак в останні тижні росія, схоже, не змогла створити ефективну тактичну повітряну міць на півдні", - підсумовують аналітики британської розвідки.Вчора розвідка Британії написала, що росія втратила половину десантників на війні в Україні.