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росія не змогла створити ефективну тактичну повітряну міць на півдні – розвідка Британії

07 серпня 2023, 11:34
росія не змогла створити ефективну тактичну повітряну міць на півдні – розвідка Британії
російські ВПС продовжують послідовно задіювати значні ресурси для підтримки наземних операцій в Україні, але без вирішального оперативного ефекту.

Про це МО Британії написало в Twitter.

"Протягом літа російські бойові літаки здійснювали, як правило, понад 100 вильотів на день, однак через загрозу з боку української ППО вони практично завжди обмежувалися діями над територією, контрольованою росією", - йдеться в дописі. 

росія намагається вирішити цю проблему, дедалі частіше застосовуючи бомби вільного падіння з насадками, які збільшують дальність польоту. 

"Літаки можуть скидати їх за багато кілометрів від цілі, але поки що вони не демонструють стабільної точності", - додає британське міністерство. 

"На початку контрнаступу на півдні України з червня 2023 року російські бойові вертольоти показали свою ефективність. Однак в останні тижні росія, схоже, не змогла створити ефективну тактичну повітряну міць на півдні", - підсумовують аналітики британської розвідки.

Вчора розвідка Британії написала, що росія втратила половину десантників на війні в Україні.
РосіяПівденьРозвідка Британії

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