росія не змогла створити ефективну тактичну повітряну міць на півдні – розвідка Британії

російські ВПС продовжують послідовно задіювати значні ресурси для підтримки наземних операцій в Україні, але без вирішального оперативного ефекту.

Про це МО Британії написало в Twitter.

"Протягом літа російські бойові літаки здійснювали, як правило, понад 100 вильотів на день, однак через загрозу з боку української ППО вони практично завжди обмежувалися діями над територією, контрольованою росією", - йдеться в дописі.

росія намагається вирішити цю проблему, дедалі частіше застосовуючи бомби вільного падіння з насадками, які збільшують дальність польоту.

"Літаки можуть скидати їх за багато кілометрів від цілі, але поки що вони не демонструють стабільної точності", - додає британське міністерство.

"На початку контрнаступу на півдні України з червня 2023 року російські бойові вертольоти показали свою ефективність. Однак в останні тижні росія, схоже, не змогла створити ефективну тактичну повітряну міць на півдні", - підсумовують аналітики британської розвідки.