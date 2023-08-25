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росія не зупиниться в Україні, вже існує загроза для країн ЄС та НАТО – міністр оборони Нідерландів

25 серпня 2023, 13:27
росія не зупиниться в Україні, вже існує загроза для країн ЄС та НАТО – міністр оборони Нідерландів
Фото: з вільного доступу
росія мріє про відновлення Радянського Союзу.

Якщо рф не зупинити зараз в Україні, то російська агресія загрожуватиме державам ЄС та НАТО.

Про це сказала міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен в інтерв'ю "Європейській правді".

Вона переконана у необхідності підтримувати Україну зараз, щоб не допустити перемоги росії.

"Якщо росію не зупинити зараз, якщо росія буде задоволена підсумками своєї агресії, то вона не зупиниться в Україні. І вона не зупиниться в цій частині Європи. Тоді в якийсь момент нам безпосередньо також загрожуватиме російська агресія проти держав Європейського Союзу та НАТО", – сказала вона. 

"Тому ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб переконатися, що Україна не зупиниться, а росія не переможе", – підкреслила міністерка.

Режим у росії дуже агресивний, реваншистський, який мріє про повернення до старих часів, про відновлення Радянського Союзу та імперії, наголосила вона.

"А це означає, що східна частина НАТО, східна частина Європейського Союзу перебуває під прямою загрозою. І важливо, щоб ми про це говорили, що це не лише проблема України, це європейська проблема, це також проблема НАТО", – додала Оллонгрен. 

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