росія обходить санкції США через криптовалюту: операції на $6 млрд із серпня – FT

06 жовтня 2025, 19:24
росія обходить санкції США через криптовалюту: операції на $6 млрд із серпня – FT
Фото: з вільних джерел
Ключову роль у цьому відіграє криптовалюта A7A5, пов’язана з рублем, яка працює через біржу Grinex у Киргизстані, створену як заміна санкційній Garantex.

москва успішно обійшла санкції США завдяки новій криптосистемі A7, що включає стейблкойн A7A5, який прив’язаний до рубля. Ця криптовалюта обертається на біржі Grinex у Киргизстані, яка фактично стала "наступницею" московської криптобіржі Garantex, заблокованої санкціями США у серпні.

Про це інформує газета Financial Times

Видання пише, що з серпня росія змогла провести криптовалютні операції на суму понад 6 мільярдів доларів, використовуючи стейблкойн, прив’язаний до рубля, і біржу в Киргизстані.

Як повідомляє видання, із серпня на рахунках, пов’язаних з токеном A7A5, проведено операцій на суму понад 6,1 млрд доларів. Перекази здійснювалися через гаманець, який був «реінкарнований» після санкційного блокування попередніх активів. Це ускладнює відстеження коштів, оскільки нові токени не пов’язані безпосередньо з замороженими.

Grinex та A7 зареєстровані у Киргизстані, що вважається "дружньою" до рф юрисдикцією. Попри заперечення зв’язку з Garantex, біржа зберігає тісні операційні зв’язки зі своєю московською "попередницею". Клієнти навіть можуть придбати токени готівкою у «позабіржовому відділенні» у москві.

Минулого тижня російська влада офіційно визнала A7A5 цифровим фінансовим активом, що дозволяє легалізувати його використання для міжнародної торгівлі через "Промсвязьбанк", який перебуває під санкціями та фінансує оборонну промисловість.

Ініціатива активно підтримується державою, де "Промсвязьбанк" володіє 49% мережі транскордонних платежів A7, а російський ВЕБ надає значні кредити на розвиток системи. Мережа активно розширюється, зокрема у країнах Африки, пропонуючи як криптовалютні, так і традиційні платіжні послуги.

Генеральний директор A7 - молдовський олігарх у вигнанні Ілан Шор, який заявляє, що система вже обробила понад 86 млрд доларів за 10 місяців роботи.

Аналітики вважають, що мережа A7 сьогодні займає значну частку російського ринку транскордонних платежів і має політичне значення, оскільки підтримує експорт та економіку рф, незважаючи на зростаючі санкції та економічний тиск.

 

РосіяКРИПТОВАЛЮТасанкції

