російський режим спонукає Індію купувати більше російської нафти. Натомість обіцяє збільшити товарооборот з цією країною та "допомогти" впоратися із митним тиском на Нью-Делі з боку США.

Про це повідомляє Bloomberg.

Заступник торгового представника рф в Індії Євгеній Грива 20 серпня заявив, що росія очікує збільшення закупівель російської нафти індійськими нафтопереробними заводами, або хоча б збереження їх рівня на поточному показнику.

Щобільше, Грива визнав, що росія зараз продає Індії нафту зі знижкою у 5% та розмріявся, що індійсько-російська торгівля зростатиме щороку на 10%.

Видання нагадало, що заява росіянина пролунала на тлі зростання митного тиску на Індію з боку США. Після тарифів, які Вашингтон оголосив проти Нью-Делі, індійський імпорт нафти з росії впав у два рази.

кремль, схоже, чудово розуміє, що може втратити одного з головних покупців нафти. Старший дипломат рф в Індії Роман Бабушкін вже наобіцяв Нью-Делі "золоті гори": мовляв, росія готова купувати більше індійських товарів, які постраждали від мит США. А ще рф готова надати Індії допомогу із виробництвом реактивних двигунів на внутрішньому ринку.

Зазначимо, що державні нафтопереробні заводи Індії втратили страх та повернулися до закупівель російської нафти Urals після короткої паузи, попри високі тарифи та критику з боку адміністрації президента США Дональда Трампа.