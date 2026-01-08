росія обміняла французького дослідника на баскетболіста, якого затримали у Франції

У жовтні 2024 року суд москви засудив 48-річного французького дослідника Лорана Вінатьє до трьох років ув’язнення через порушення російського закону про іноагентів.

У росії звільнили французького дослідника Лорана Вінатьє, якого у 2024 році засудили до трьох років позбавлення волі.

Про це повідомило у четвер, 8 січня, російське пропагандистське агентство ТАСС.

ФСБ рф заявила, що Вінатьє обміняли на баскетболіста Данила Касаткіна, якого затримали у Франції у червні 2025 року та мали екстрадувати до США за звинуваченнями у кібершахрайстві.

У жовтні 2024 року суд москви засудив 48-річного французького дослідника Лорана Вінатьє до трьох років ув’язнення через порушення російського закону про іноагентів. Зокрема, громадянина Франції звинуватили в тому, що він не зареєструвався як іноземний агент у росії під час «збору військової інформації, яка може становити інтерес для іноземних розвідслужб».

26-річного Данила Касаткіна затримали у червні 2025-го, коли він зі своєю нареченою прилетів до аеропорту Шарль-де-Голль. З того часу він перебував під вартою, повідомляла Медиазона. Франція мала екстрадувати його до Сполучених Штатів, де Касаткіна звинувачують у причетності до хакерського угруповання і вимаганні.

За даними американської сторони, йдеться про період 2020−2022 років, коли хакери атакували близько 900 компаній, включно з двома федеральними установами. Як заявили у США, баскетболіст брав участь у перемовинах про виплату викупу саме від імені цього угруповання.