CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПід час ведення бойових дій російські окупанти обстріляли з "Градів" Ворзель на Київщині. Уламки влучили у дитбудинок, де перебувало 50 дітей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Росія обстріляла з "Градів" Ворзель. Уламки влучили у дитбудинок з 50 дітьми
Постраждало одне з приміщень дитячого будинку
Фото: з вільного доступу
Про це заявила генпрокурорка Ірина Венедіктова, повідомляє Громадське.
Постраждало одне з приміщень дитячого будинку. У результаті зазначених протиправних дій ніхто не постраждав, оскільки на момент влучання уламку діти та персонал дитячого будинку перебували в інших приміщеннях.
"Наразі дітей з дитячого будинку не евакуювали, на території дитячого будинку бомбосховища чи підвальні приміщення відсутні. За втручанням прокуратури вживаються заходи щодо їх евакуації", - йдеться у заяві.
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