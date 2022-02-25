Росія обстріляла з "Градів" Ворзель. Уламки влучили у дитбудинок з 50 дітьми

Під час ведення бойових дій російські окупанти обстріляли з "Градів" Ворзель на Київщині. Уламки влучили у дитбудинок, де перебувало 50 дітей.

Про це заявила генпрокурорка Ірина Венедіктова, повідомляє Громадське.

Постраждало одне з приміщень дитячого будинку. У результаті зазначених протиправних дій ніхто не постраждав, оскільки на момент влучання уламку діти та персонал дитячого будинку перебували в інших приміщеннях.

"Наразі дітей з дитячого будинку не евакуювали, на території дитячого будинку бомбосховища чи підвальні приміщення відсутні. За втручанням прокуратури вживаються заходи щодо їх евакуації", - йдеться у заяві.

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