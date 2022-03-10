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росія отримала від торгівлі краденим українським зерном більш ніж пів мільярда доларів

Ці гроші були витрачені на війну з Україною
росія отримала від торгівлі краденим українським зерном більш ніж пів мільярда доларів
За допомогою  щонайменше 30 суден росія продала краденого українського зерна на суму щонайменше 530 млн доларів – гроші були витрачені на війну.
 
Про це йдеться у розслідуванні Associated Press спільно з телеканалом PBS.
 
AP використовувала супутникові знімки та дані морських радіопередавачів, щоб відстежити три десятки суден, які здійснили понад 50 рейсів із зерном із окупованих росією районів України до портів Туреччини, Сирії, Лівану та інших країн.
 
Журналісти переглядали транспортні маніфести, шукали повідомлення у соціальних мережах та брали інтерв'ю у фермерів, вантажовідправників та корпоративних чиновників, щоб розкрити подробиці масштабної операції з контрабанди.
 
За словами експертів-правознавців, крадіжка зерна є потенційним воєнним злочином. Він здійснюється багатими бізнесменами та державними компаніями з росії та Сирії – деякі з яких вже зіткнулися з фінансовими санкціями з боку США та Європейського Союзу.
 
Тим часом російські військові атакували ферми, елеватори та транспортні засоби, які перебувають під контролем України, знищуючи продовольство, що спричиняло підвищення цін та скорочення потоку зерна з України.
 
Як повідомляв iPress, аналіз супутникових знімків показує, що від російського вторгнення постраждало майже 10 млн тонн українського зерна.
 
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03 10 2022 17:25
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