росія отримує все, чого хоче, і не віддає нічого натомість: у The Atlantic пояснили

У виданні нагадали, що в рамках угоди, що формується, на даному етапі Україна повинна буде відмовитися від частини або всієї захопленої території, а натомість отримати якісь гарантії безпеки від майбутньої агресії з боку росії.

Відповідь на запитання, чому через три місяці переговорів президент США Дональд Трамп не домігся від правителя рф путіна жодної поступки і тепер погрожує "вийти з усієї цієї ситуації", багато що говорить про американського лідера і ще більше - про нову еру міжнародних відносин.

Про це пише журнал The Atlantic.

Зазначається, що по суті росія отримує все, чого хоче, і не віддає нічого натомість:

"Угода, яка формується зараз, настільки одностороння на користь путіна, що адміністрації Трампа доводиться "вигадувати" поступки росії... Сам Трамп назвав поступкою те, що путін у теорії погодився не захоплювати всю Україну - чого він у поточній ситуації все одно не може зробити. Перш за все, це показує, що Трамп не такий великий парламентер, яким сам себе вважає".