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росія отримує все, чого хоче, і не віддає нічого натомість: у The Atlantic пояснили

30 квітня 2025, 10:57
росія отримує все, чого хоче, і не віддає нічого натомість: у The Atlantic пояснили
Фото: Reuters
У виданні нагадали, що в рамках угоди, що формується, на даному етапі Україна повинна буде відмовитися від частини або всієї захопленої території, а натомість отримати якісь гарантії безпеки від майбутньої агресії з боку росії.
Відповідь на запитання, чому через три місяці переговорів президент США Дональд Трамп не домігся від правителя рф путіна жодної поступки і тепер погрожує "вийти з усієї цієї ситуації", багато що говорить про американського лідера і ще більше - про нову еру міжнародних відносин.
 
Про це пише журнал The Atlantic.
 
Зазначається, що по суті росія отримує все, чого хоче, і не віддає нічого натомість:
 
"Угода, яка формується зараз, настільки одностороння на користь путіна, що адміністрації Трампа доводиться "вигадувати" поступки росії... Сам Трамп назвав поступкою те, що путін у теорії погодився не захоплювати всю Україну - чого він у поточній ситуації все одно не може зробити. Перш за все, це показує, що Трамп не такий великий парламентер, яким сам себе вважає".
 
У виданні нагадали, що в рамках угоди, що формується, на даному етапі Україна повинна буде відмовитися від частини або всієї захопленої території, а натомість отримати якісь гарантії безпеки від майбутньої агресії з боку росії. Здавалося, що росія, яка нібито відчайдушно потребує угоди, погодиться на такі умови, однак, цього не відбувається, додали в журналі.
 
При цьому припускається, що, можливо, путін від самого початку не збирався робити перерву у війні з Україною, але Трамп навіть не спробував це з'ясувати.
 
"У довгостроковій перспективі путін слабкий, але в короткостроковій Україна ще слабкіша, і путін робить ставку на її крах раніше, ніж заваляться його власні сили. Він завжди вважав, що час працює на нього. Щоб змінити цю думку, Путін мав би повірити, що Трамп всерйоз має намір підтримувати Україну в довгостроковій перспективі. Тоді йому довелося б поставити собі питання: скільки ще років він зможе вести війну, перш ніж розвалиться армія або суспільство. Навіть у цьому випадку він міг би вибрати продовження війни, але тоді хоча б існував шанс, що він дасть Трампу те, що йому потрібно", - ідеться в статті.

 

Кремльвійна в Україніросія окупанти

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