росія передасть КНДР літаки МиГ-29 та Су-27 в обмін на підтримку у війні проти України

Аналітики додали, що окрім відносно сучасної авіатехніки, КНДР може отримати від росії в обмін на солдатів технології для виробництва балістичних ракет і систем протиповітряної оборони.

росія передасть КНДР літаки МиГ-29 і Су-27 в обмін на підтримку північнокорейських військ у війні проти України, заявив Головнокомандувач збройних сил США в Тихоокеанському регіоні адмірал ВМФ США Семюел Джон Папаро.

Про це повідомляє портал Aviation Week.

Адмірал наголосив, що, хоча МиГ-29 та Су-27 "не належать до літаків п’ятого покоління, вони все ще залишаються потужною зброєю".

Незалежно від кількості, передача цих літаків стане суттєвою підтримкою для Північної Кореї, вважають аналітики Defense Express.

Аналітики додали, що окрім відносно сучасної авіатехніки, КНДР може отримати від росії в обмін на солдатів технології для виробництва балістичних ракет і систем протиповітряної оборони.

"З однієї сторони, до цього моменту вважалось, що Північна Корея від росії може отримати Су-35. У всякому випадку на такий варіант наштовхував факт, що осінню 2023 року Ким Чен Ин відвідував потужності авіазаводу в Комсомольску-на-Амурє, де власне й відбувається виробництво Су-35. Але з іншої сторони, якщо робити поправку на поточний стан авіації КНДР, то передача північнокорейському режиму МиГ-29 та Су-27 буде безумовним посиленням", — наголошують в Defense Express.

Зазначаєтся, що наразі з сучасних зразків у розпорядженні Північної Кореї є лише 18 МиГ-29 і 34 Су-25, отримані ще у 1980-х роках від СРСР. Основу авіаційного парку КНДР "на папері" становлять близько 50 МиГ-23, до 200 МиГ-21 і приблизно 200 старіших МиГ-17 та МиГ-19.

Аналітики порталу вважають, що ці літаки вже давно стали брухтом, тож завдяки передачі Су-27 та МиГ-29 КНДР зможе озброїтись новішими моделями.

Важлива також не лише якість, але й кількість літаків, які росія зможе передати північнокорейському режиму, наголосили в Defense Express.

За даними The Military Balance, станом на початок 2024 року ВКС РФ мали у своєму розпорядженні 70 МиГ-29/МиГ-29УБ радянського виробництва, 14 модернізованих МиГ-29СМТ і два МиГ-29УБТ. Крім того, було 12 Су-27 і 18 Су-27УБ, 47 літаків Су-27СМ і 24 Су-27СМ3. Морська авіація ВМФ рф мала ще 18 базових Су-27.

"З чого можемо зробити припущення, що кількість запланованих до передачі літаків від рф для КНДР може визначатись зокрема тим, якого рівня своїми технологічними напрацюваннями по авіації росіяни будуть готові поділитись із своїми північнокорейськими "колегами", — підсумовують аналітики.