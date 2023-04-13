росія перетворює Маріупольський вокзал і порт на головний хаб для експорту вкраденого зерна – ЗМІ

Також цей порт планують використати для ввезення російського озброєння.

росія планує перетворити Маріуполь на великий логістичний хаб для експорту зерна з тимчасово окупованих територій Донецької та Запорізької областей. Для цього він зносить залізничну станцію та відновлює морський порт.

Про це повідомляє RussiaTheftWatch.

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, росіяни планують побудувати в Маріуполі великий залізничний вузол. Для цього демонтують залізничну станцію і прилеглі будинки. Те саме стосується і морського порту: його планують перетворити на військову базу матеріально-технічного постачання, яка для цього буде працювати спільно із залізничною станцією", - пише видання.

Якщо їм вдасться реалізувати ці плани, вони зможуть використати порт для вивезення зерна з окупованих територій у Донецькій області та Запоріжжі, бо Маріупольський морський порт - один із найбільших на узбережжі Азовського моря. Але контрнаступ України зірве ці плани.

Раніше повідомлялося, що росіяни незаконно внесли порти Маріуполь та Бердянськ до Російського реєстру морських портів і розпочали процес внесення ділянки судноплавних шляхів у Херсонській області до "Переліку внутрішніх водних шляхів російської федерації".

Також відомо, що росіяни вивозять руду із тимчасово окупованих територій України через Маріупольський морський порт. Продають руду пов'язані з Федеральною службою безпеки (ФСБ) росії структури, під егідою яких відбувається пограбування.

Нагадаємо, RussiaTheftWatch - проект, створений для виявлення масштабів пограбування росією українських активів.

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