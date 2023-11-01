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росія після удару ATACMS перекинула галікоптери з Бердянська в Таганрог

01 листопада 2023, 17:58
росія після удару ATACMS перекинула галікоптери з Бердянська в Таганрог
джерело eadaily
Відомо, що наразі на російській авіабазі в місті Таганрог дислакуються 21 гелікоптер типів Ка-52 і Ми-8.

Про це пише Defense express.

У відкритому доступі з’явився супутниковий знімок, який демонструє, що це були саме ті вертольоти, які армія рф тримала в аеропорту окупованого Бердянська до удару ЗСУ з використанням ОТРК ATACMS 17 жовтня.

Фото виставив в своєму профілі на Twitter військовий аналітик Брейді Афрік.

Знімок дозволяє оцінити лише сам факт раптової появи такої кількості вертольотів на базі рф в Таганрогу, яка використовувалась як майданчик для Су-25СМ3. 

Наразі не відомо чи росіяни доставити туди ці вертольоти наземним транспортом чи ж ці гелікоптери змогли перелетіли туди самостійно.

За умови, що російські окупанти до Таганрогу перемістили саме ті машини, що зберегли боєздатність і вони перемістили свої ударні гелікоптери для можливої підтримки військ на інших напрямках.

Від Таганрога до Волновахи, порядка 130 км, для порівняння відстань від Бердянська до лінії фронту на Запорізькому напрямку складає орієнтовно до 120 км, азаявлена дальність польоту Ка-52 – до 480 км.

Нагадаємо, що Україна вперше запустила ракету ATACMS по російських військах 17 жовтня. 

Тоді сили оборони завдали вогневого удару в ніч з 16 на 17 жовтня, та загарбники зазнали значних втрат.

 

Росіяatacmsтаганрог

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