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росія погрожує знищити літаки після обіцянок Польщі і Словаччини

17 березня 2023, 21:58
росія погрожує знищити літаки після обіцянок Польщі і Словаччини
Фото: itar-tass.com

Вчора Польща пообіцяла передати Україні кілька літаків МіГ-29, а вслід за нею сьогодні і Словаччина.

Пише BBC

Минулого року словацький авіафлот був списаний і країна більше не використовує ці літаки. Україна звернулася до західних країн з проханням надати їй сучасні літаки, проте така перспектива є довгостроковою. 

Для україни літаки типу МіГ-29 є важливими для власної оборони і можливих контратак через рік після російського вторгнення.

Країни НАТО розглядають можливість надання Україні таких літаків, як МіГ-29 - модель часів Радянського Союзу, на яких українські пілоти вже вміють літати.

Проте, речник кремля дмитро пєсков засудив ці плани і заявив, що літаки не вплинуть на результат спеціальної військової операції.

За його словами, вони лише принесуть додаткові біди Україні та українському народу.

"Звичайно, під час спеціальної військової операції вся ця техніка підлягатиме знищенню", - додав пєсков.

Обіцянки Польщі та Словаччини є позитивним кроком для України, яка має більше пілотів, ніж літаків. 

Україна заявляє, що насправді їм потрібні винищувачі F-16 американського виробництва. Юрій Сак, старший радник з питань оборони України, каже, що винищувачі четвертого покоління мають кращі можливості.

Проте отримання F-16 все ще здається малоймовірним. Принаймні наразі, оскільки потрібен час, щоб навчити українських пілотів керувати західними винищувачами, а західні військові офіцери залишаються скептично налаштованими щодо сучасних винищувачів. Вони зосереджені на тому, щоб допомогти Україні виграти битву на землі.

Лінії фронту з обох боків мають системами протиповітряної оборони. російські військово-повітряні сили набагато більші за українські, і вони не змогли отримати контроль над небом.

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