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росія порушила справу проти суддів МКС у відповідь на виданий ордер на арешт путіна

20 березня 2023, 15:58
росія порушила справу проти суддів МКС у відповідь на виданий ордер на арешт путіна
Слідчий комітет росії порушив кримінальну справу на прокурора і 3 суддів Міжнародного кримінального суду (МКС), які видали ордери на арешт президента росії володимира путіна і дитячого омбудсмена марії львової-бєлової.

У відповідь на виданий ордер на арешт путіна Міжнародним кримінальним судом на орешт путіна росія порушила справи проти суддів Гааги.

Про це пише сайт слідком.

"Слідчий комітет росії порушив кримінальну справу стосовно прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Ахмад Хана, суддів МКС Томоко Акане, Розаріо Сальваторе Айтали та Серхіо Херардіо Угальде", - йдеться на сайті.

У діях суддів МКС містяться ознаки злочинів, передбачених статтям КК росії "свідомо незаконне взяття під варту", а також "приготування до нападу на представника іноземної держави, який користується міжнародним захистом, з метою ускладнення міжнародних відносин", вважає слідком рф.

Щодо прокурора МКС Каріма Хана набір звинувачень трохи інакший. До статті "приготування до нападу на представника іноземної держави…" ще додали "притягнення свідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднане з незаконним звинуваченням особи у скоєнні тяжкого чи особливо тяжкого злочину".

Нагадаємо, в п’ятницю суд Гааги видав ордер на арешт путіна.

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