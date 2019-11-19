Росія поширює фейки про те, що ЄС рекомендував купувати газ напряму у Газпрому — Нафтогаз
Про це повідомляють у Нафтогазі, передає "Громадське".
В українській компанії заявляють, що таких рекомендацій Єврокомісія Україні не надавала. Водночас вона рекомендує Росії укласти новий контракт на транзит свого газу через українську ГТС у відповідності до європейського законодавства та терміном на 10 років.
«А ось ці спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда. Здається, при СРСР уповноважені заяви «ТАСС» були більш елегантні», повідомили у прес-службі Нафтогазу.
Також у Нафтогазі повідомили, що «знижка» Росії на газ для України, яку Газпром запропонував надати у разі відновлення прямого постачання газу, окупиться лише через 28 років.
«Якщо порахувати, то ця «знижка», про яку каже Путін, навіть якщо просто економічно рахувати, окупиться за 28 років, якщо порівнювати лише (з відмовою від — ред.) 3 мільярдів доларів, які Газпром нам вже винен. Не кажучи вже про нові позови», — повідомив виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко.
Нагадаємо, що ціна на природний газ для населення в першому кварталі 2020 року буде нижчою, ніж була у першому кварталі 2019 року.
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