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Росія поскаржилася в УЄФА через "образливі висловлювання" українських фанів футзалу

Російський футбольний союз (РФС) направив звернення до УЄФА з проханням відкрити дисциплінарне розслідування через співи українських фанатів на півфіналі чемпіонату Європи з футзалу.
Росія поскаржилася в УЄФА через "образливі висловлювання" українських фанів футзалу Фото: з вільних джерел
Про це передає Укрінформ із посиланням на російські ЗМІ.
 
Причиною скарги стало те, що вболівальники підтримували українську команду відомою піснею про Путіна.
 
Організатори спортивного заходу під час матчу кілька разів зверталися до українських фанатів із проханням «утриматися від проявів неспортивної поведінки».
 
У РФС заявили, що поведінка вболівальників була «дискримінаційною», а висловлювання «мали політичний характер, розпалювали ненависть за національною ознакою та, серед іншого, містили заклики до вбивства російських громадян».
 
Нагадаємо: 4 лютого збірні України та Росії з футзалу вперше з 2005 року зустрілися у півфіналі чемпіонату Європи. За підсумками матчу Україна поступилася команді Росії з рахунком 2:3, втім напруга залишалася до останніх секунд.
 
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06 02 2022 12:32
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