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росія постачає Ірану кіберзброю в обмін на безпілотники для війни проти України, – WSJ

27 березня 2023, 20:04
росія постачає Ірану кіберзброю в обмін на безпілотники для війни проти України, – WSJ
Фото: Reuters
За даними джерел видання, Сполучені Штати розглядають військовий альянс між росією та Іраном як загрозу.

В обмін на відносно дешеві та ефективні безпілотники, які застосовуються для ударів по українській інфраструктурі, росія постачає Ірану кіберзброю, зокрема засоби для цифрового спостереження.

Про це пише The Wall Street Jounal.

 Як пише видання, потенціал для співпраці у кібервійні з’явився після того, як Іран продав росії безпілотники для використання в Україні, погодився надати москві ракети малої дальності та відправив танкові й артилерійські снаряди на поле бою.

Тегеран шукає кібердопомоги, а також запитує про десятки елітних російських ударних вертольотів і реактивних винищувачів та допомогу в реалізації своєї ракетної програми дальньої дії.

Із початку повномасштабної війни в Україні росія надала Ірану засоби зв’язку та спостереження, а також пристрої для підслуховування, сучасні фотопристрої та детектори брехні.

москва, ймовірно, вже поділилася з Іраном більш передовим програмним забезпеченням, яке дозволить йому зламувати телефони та системи дисидентів і політичних противників. російська влада визначила, що вигоди від розвитку військових відносин з Іраном переважують будь-які недоліки.

Згідно з документами, опублікованими Citizen Lab, дослідницьким центром Університету Торонто, російська PROTEI Ltd почала надавати програмне забезпечення для інтернет-цензури іранському постачальнику мобільних послуг Ariantel. Citizen Lab заявила, що є докази того, що інструменти PROTEI є частиною системи мобільного зв’язку, що розвивається, яка "дозволить державним органам безпосередньо контролювати, перехоплювати, перенаправляти, погіршувати або забороняти всі мобільні зв’язки іранців, включно з тими, хто зараз кидає виклик режиму".

За словами аналітиків з кібербезпеки, у росії PROTEI розробляє апаратне та програмне забезпечення, призначене для допомоги урядам у моніторингу комунікацій по телефонних лініях, електронної пошти та транзакцій кредитних карток. Підприємство має контракти з міноборони росії.

Іран тривалий час працював над розвитком своєї кіберзброї, а іранські урядові хакери здійснюють кампанії з дезінформації та завдають ударів по інфраструктурі в країнах-суперниках, як-то США і Саудівська Аравія.

Коли росія почала розгортати безпілотники іранського виробництва на полі бою в Україні, дві країни поглибили співробітництво.

росія з літа 2022 року використовує в Україні безпілотники іранського виробництва Shahed, які називає власними розробками "Герань". Попри твердження Києва й Заходу Іран не раз заперечував, що допомагає рф зброєю – але вже визнавав, що передавав дрони до початку повномасштабного вторгнення.

Відтоді США та інші західні країни послідовно запроваджують санкції проти іранських компаній і людей, причетних до виробництва безпілотників і надання їх росії. 

Іранбезпілотникикібербезпекавійна в Україніросія окупанти

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