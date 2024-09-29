Глава МЗС рф знову пригрозив світу ядерною зброєю прямо з трибуни ООН.

Міністр закордонних справ рф Сергій Лавров під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку застеріг світ від спроб "здобути перемогу над ядерною державою".

Про це повідомляє новинна агенція AP.

Журанлісти пишуть, що в своїй промові міністр Закордонних справ рф повторив кремлівську пропаганду про те, що Захід нібито використовує Україну як інструмент для стратегічної поразки росії і готує Європу до участі в цій "самовбивчій авантюрі".

"Я не збираюся обговорювати безглуздість і небезпеку самої ідеї битися до перемоги з ядерною державою, якою росія", - пригрозив Лавров.

Також під час прес-конференції після виступу він наголосив, що незалежно від того, чи отримають ЗСУ дозвіл на застосування зброї великої дальності, росія оцінюватиме, наскільки західні країни зрозуміли його застереження.

Ми також повідомляли, що кремль намагається протистояти кліматичному порядку за допомогою газу і ядерної енергії.