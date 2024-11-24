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росія повинна відчувати, що кожен її крок на ескалацію війни матиме наслідки – Зеленський

24 листопада 2024, 20:07
росія повинна відчувати, що кожен її крок на ескалацію війни матиме наслідки – Зеленський
Володимир Зеленський
"Україна має друзів, має на кого спиратись і завдяки цьому може відповідати на російський терор".
Президент Володимир Зеленський наголосив, що росія повинна відчувати, що кожен її крок на розширення війни має для неї наслідки. 
 
Про це він заявив у вечірньому зверненні.
 
"Наприкінці тижня – тижня, коли росія зробила ще один крок на розширення війни – ударила по Україні новою ракетою, – важливо для нас відзначити й подякувати всім тим, хто зробив нові кроки на підтримку нашої держави, людей наших, нашого життя. Україна має друзів, має на кого спиратись і завдяки цьому може відповідати на російський терор і захищати життя", - сказав Зеленський.
 
Він нагадав, що за цей тиждень Україна отримала кілька оборонних пакетів допомоги - від Данії, Норвегії, яка підготувала перший транш, що за данською моделлю підтримає виробництво зброї в Україні. Швеція також приєднається до фінансування за данською моделлю. США надали пакет на 275 млн доларів. Є також новий пакет від Німеччини і від Канади. 
 
"Дякую за кожен такий крок. Не менш важливі й санкції – цей тиждень дав нам нові санкції США проти росії, дуже дієві – проти банківського сектору. Це те, що відчутно послаблює путінську систему, і це те, чого потрібно більше. Він має втрачати постійно, щотижня можливості фінансувати війну. І як би росія не шантажувала всіх, кого може, – треба не втрачати рішучості, треба тиснути, і тільки так реальний мир стане ближче", - наголосив президент.
 
Зеленський нагадав, що сьогодні СБУ і МВС показали інформаційним агенціям уламки російської ракети, яка вдарила по Дніпру. Зараз тривають експертизи, робота з партнерами для встановлення всіх деталей і характеристик щодо цієї ракети. 
 
"І для того, щоб разом знайти відповідь на цей російський ескалаційний крок. Світ має системи ППО, здатні захищати й від такого. Треба на цьому зосередитись – усім. росія повинна відчувати, що кожен її крок на розширення війни має для неї наслідки. Наслідки – у наших діях на фронті, наших воїнів, наших підрозділів. А також – наслідки в діях світу. У тому, як світ відповідає. Не можна давати путіну жодного тижня, щоб адаптуватись та знайти протидію", - додав президент.

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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