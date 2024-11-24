росія повинна відчувати, що кожен її крок на ескалацію війни матиме наслідки – Зеленський

"Україна має друзів, має на кого спиратись і завдяки цьому може відповідати на російський терор".

Президент Володимир Зеленський наголосив, що росія повинна відчувати, що кожен її крок на розширення війни має для неї наслідки.

Про це він заявив у вечірньому зверненні.

"Наприкінці тижня – тижня, коли росія зробила ще один крок на розширення війни – ударила по Україні новою ракетою, – важливо для нас відзначити й подякувати всім тим, хто зробив нові кроки на підтримку нашої держави, людей наших, нашого життя. Україна має друзів, має на кого спиратись і завдяки цьому може відповідати на російський терор і захищати життя", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що за цей тиждень Україна отримала кілька оборонних пакетів допомоги - від Данії, Норвегії, яка підготувала перший транш, що за данською моделлю підтримає виробництво зброї в Україні. Швеція також приєднається до фінансування за данською моделлю. США надали пакет на 275 млн доларів. Є також новий пакет від Німеччини і від Канади.