росія працює над модифікацією авіабомб, щоб ті мали дальність і до 400 км – ГУР
15 листопада 2025, 15:58
російські війська щодня випускають від 200 до 250 бомб.
росія планує загалом виготовити до 120 000 планерних керованих авіаційних бомб цього року, включно з модернізованою версією більшої дальності.
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю Reuters.
За його словами, російські війська щодня випускають від 200 до 250 бомб. А в жовтні середньодобова кількість сягала близько 170.
"Їх можна збити, але кількість цих авіабомб, вироблених у російській федерації... величезна. Це загроза. Загроза, яка вимагатиме від нас відповідної реакції", — заявив Скібіцький.
Бомби, дальність польоту яких раніше оцінювали щонайбільше в 90 км, набагато дешевші та більш поширені, ніж ракети, а їхня вибухівка завважки кілька сотень кілограмів може пробити будівлі та укріплення. Вони уражають міста на лінії фронту, а також долітають до Харкова та Херсона.
А жовтневі удари з використанням таких авіабомб по Миколаївській, Полтавській та Одеській областях продемонстрували зростання дальності дії цієї зброї, передає Reuters. Як розповів представник ГУР, росія запускає масове виробництво нової планерної бомби, здатної летіти до 200 км з точки випуску з винищувача. До кінця року їх планують виготовити близько 500.
Крім того, розвідники вважають, що росія працює над модифікаціями, щоб такі бомби могли летіти до 400 км, що дасть москві змогу вражати ще більше українських міст і селищ без використання ракет. А ще цьогоріч москва розраховує виготовити близько 70 тисяч далекобійних безпілотників, включно з 30 тисячами "шахедів".
"Вони починали з 30 безпілотників на місяць, тепер 30 можуть літати до однієї цілі", — зазначив Скібіцький, очікуючи, що атаки на газову та енергетичну інфраструктуру триватимуть узимку.
У ГУР це назвали одним з інструментів тиску на Україну, щоб вона зайняла більш поступливу позицію в будь-яких можливих мирних переговорах.