росія працює над модифікацією авіабомб, щоб ті мали дальність і до 400 км – ГУР

російські війська щодня випускають від 200 до 250 бомб.

росія планує загалом виготовити до 120 000 планерних керованих авіаційних бомб цього року, включно з модернізованою версією більшої дальності.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю Reuters.

За його словами, російські війська щодня випускають від 200 до 250 бомб. А в жовтні середньодобова кількість сягала близько 170.

"Їх можна збити, але кількість цих авіабомб, вироблених у російській федерації... величезна. Це загроза. Загроза, яка вимагатиме від нас відповідної реакції", — заявив Скібіцький.