росія працює над запуском балістичних ракет на відстань 5 тис км – Зеленський

Український президент наголосив на важливості співпраці для створення загальноєвропейської системи ППО.

Україна спільно з європейськими партнерами працює над створенням новітньої системи протиракетної та протиповітряної оборони. Цей проєкт має стати відповіддю на розробку росією методів запуску балістичних ракет на дальність до 5000 кілометрів,.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю BFMTV.

"Це правда, що росія має дуже потужні балістичні ракети і що вона вже має або незабаром матиме можливість запускати їх на відстань 5 000 кілометрів. Це лише питання часу", – пояснив Зеленський.

Щоб протидіяти цій загрозі, Україна працює над системами протиракетної оборони та системами протиповітряної оборони, які наразі проходять випробовування.

"росія має ракети, які можуть вразити будь-яке європейське місто. Саме тому Європа повинна мати власну протиракетну оборону. Це буде дешевше, ніж "Патріоти", і має бути аналогічним", – наголосив президент.