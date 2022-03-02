Росія продовжує накопичувати війська біля кордонів України - нові супутникові знімки

У компанії кажуть, що розгортання військових тепер має "підвищений рівень активності та готовності".

Про це повідомляє CNN, зазначає Громадське.

Супутники зняли російську військову техніку, намети й укриття в Білорусі, де починаються великі військові навчання, в анексованому Криму та в західних областях Росії.

У Maxar зазначають, що нові знімки демонструють новий етап російської діяльності. Якщо раніше в більшості випадків помічали невелику кількість нових житлових приміщень для додаткового персоналу, то тепер наметів й укриттів значно побільшало.

Maxar порівняла знімки з вересня 2021 року і початку лютого 2022-го того самого військового табору в Новоозерному в Криму. Зображення показують значне зростання активності і зведення нових наметів. Як пише CNN, це означає, що табір готовий до розміщення військ, хоча наразі немає жодних доказів їх прибуття.