Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Росія продовжує накопичувати війська біля кордонів України - нові супутникові знімки

Американська компанія Maxar Technologies оприлюднила нові супутникові знімки російських військ біля кордонів України
У компанії кажуть, що розгортання військових тепер має "підвищений рівень активності та готовності".
Росія продовжує накопичувати війська біля кордонів України - нові супутникові знімки

Про це повідомляє CNN, зазначає Громадське.

Супутники зняли російську військову техніку, намети й укриття в Білорусі, де починаються великі військові навчання, в анексованому Криму та в західних областях Росії.

У Maxar зазначають, що нові знімки демонструють новий етап російської діяльності. Якщо раніше в більшості випадків помічали невелику кількість нових житлових приміщень для додаткового персоналу, то тепер наметів й укриттів значно побільшало.

Maxar порівняла знімки з вересня 2021 року і початку лютого 2022-го того самого військового табору в Новоозерному в Криму. Зображення показують значне зростання активності і зведення нових наметів. Як пише CNN, це означає, що табір готовий до розміщення військ, хоча наразі немає жодних доказів їх прибуття.

Знімки з вересня 2021 року і початку лютого 2022-го того самого військового табору в Новоозерному в Криму

Фото: Maxar Technologies

У Білорусі біля Йосиповичів помітили оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М", а на полігоні "Обуз-Лісновський" - нові намети.

На заході Росії помітили бойові групи, танки, артилерію й тренувальний табір. У Криму - намети та бронетехніку в районі Євпаторії, Бахчисарая, Новоозерного і Ангарського полігону.

Фото: Твіттер Крістофер Міллер

За підрахунками аналітика з питань оборони Конрада Музики, наразі навколо України розташовано від 74 до 76 російських батальйонних тактичних груп. Одна така група, як правило, налічує близько 1000 солдатів, а також допоміжні підрозділи.

За його словами, з січня 2022 року Росія переміщує свої сили в західні регіони. Він додав, що розмір цього розгортання значний - до 15-20 батальйонних тактичних груп, тобто понад 20 тисяч військових. За його підрахунками, також поблизу України є щонайменше 48 ракетних пускових установок.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 02 2022 11:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.