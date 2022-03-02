Росія продовжує накопичувати війська біля кордонів України - нові супутникові знімки
Про це повідомляє CNN, зазначає Громадське.
Супутники зняли російську військову техніку, намети й укриття в Білорусі, де починаються великі військові навчання, в анексованому Криму та в західних областях Росії.
У Maxar зазначають, що нові знімки демонструють новий етап російської діяльності. Якщо раніше в більшості випадків помічали невелику кількість нових житлових приміщень для додаткового персоналу, то тепер наметів й укриттів значно побільшало.
Maxar порівняла знімки з вересня 2021 року і початку лютого 2022-го того самого військового табору в Новоозерному в Криму. Зображення показують значне зростання активності і зведення нових наметів. Як пише CNN, це означає, що табір готовий до розміщення військ, хоча наразі немає жодних доказів їх прибуття.
Знімки з вересня 2021 року і початку лютого 2022-го того самого військового табору в Новоозерному в Криму
Фото: Maxar Technologies
У Білорусі біля Йосиповичів помітили оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М", а на полігоні "Обуз-Лісновський" - нові намети.
На заході Росії помітили бойові групи, танки, артилерію й тренувальний табір. У Криму - намети та бронетехніку в районі Євпаторії, Бахчисарая, Новоозерного і Ангарського полігону.
Фото: Твіттер Крістофер Міллер
За підрахунками аналітика з питань оборони Конрада Музики, наразі навколо України розташовано від 74 до 76 російських батальйонних тактичних груп. Одна така група, як правило, налічує близько 1000 солдатів, а також допоміжні підрозділи.
За його словами, з січня 2022 року Росія переміщує свої сили в західні регіони. Він додав, що розмір цього розгортання значний - до 15-20 батальйонних тактичних груп, тобто понад 20 тисяч військових. За його підрахунками, також поблизу України є щонайменше 48 ракетних пускових установок.
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