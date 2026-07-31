росія продовжила заборону на експорт палива до кінця січня 2027 року через удари України по НПЗ
росія продовжила заборону на експорт палива до кінця січня 2027 року, щоб "зберегти стабільність на внутрішньому паливному ринку".
Про це повідомило Reuters.
Водночас із 1 вересня обмеження не поширюватимуться на експорт дизельного палива, суднового пального та газойлів, якщо їх постачатимуть безпосередньо виробники. росія також дозволить експорт у межах гуманітарної допомоги та за міжурядовими угодами. Окремий тимчасовий механізм до 1 листопада забезпечить фермерів пальним на період жнив.
В росії триває паливна криза на тлі атак України на нафтопереробні заводи. З 1 квітня діє заборона на експорт бензину, а на початку червня уряд вперше заборонив вивезення авіаційного гасу. За даними Генштабу ЗСУ, із серпня 2025 року збитки для російської нафтової галузі від українських ударів сягнули $13,5 млрд. За останній місяць Україна успішно атакувала вісім російських НПЗ, знищивши або пошкодивши 60 резервуарів з нафтопродуктами та сирою нафтою.