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росія продовжила заборону на експорт палива до кінця січня 2027 року через удари України по НПЗ

31 липня 2026, 08:32
росія продовжила заборону на експорт палива до кінця січня 2027 року через удари України по НПЗ
Фото: з відкритих джерел
З серпня 2025 року збитки російської нафтової галузі від українських ударів сягнули $13,5 млрд.

росія продовжила заборону на експорт палива до кінця січня 2027 року, щоб "зберегти стабільність на внутрішньому паливному ринку".

Про це повідомило Reuters.

Водночас із 1 вересня обмеження не поширюватимуться на експорт дизельного палива, суднового пального та газойлів, якщо їх постачатимуть безпосередньо виробники. росія також дозволить експорт у межах гуманітарної допомоги та за міжурядовими угодами. Окремий тимчасовий механізм до 1 листопада забезпечить фермерів пальним на період жнив.

В росії триває паливна криза на тлі атак України на нафтопереробні заводи. З 1 квітня діє заборона на експорт бензину, а на початку червня уряд вперше заборонив вивезення авіаційного гасу. За даними Генштабу ЗСУ, із серпня 2025 року збитки для російської нафтової галузі від українських ударів сягнули $13,5 млрд. За останній місяць Україна успішно атакувала вісім російських НПЗ, знищивши або пошкодивши 60 резервуарів з нафтопродуктами та сирою нафтою.

НПЗудари по рфпаливо

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