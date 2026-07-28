росія пропонує озброїти зернові судна в Азовському морі кулеметами через удари українських дронів

За даними Logistic OS, рух комерційних суден у російських портах Азовського моря вже зупинився.

російські чиновники пропонують озброїти судна із зерном кулеметами та мобільними ракетними установками для захисту від атак українських безпілотників.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Військові та транспортні органи рф ведуть переговори із зерновими трейдерами та судновласниками. У рекомендаціях пропонують, щоб на першій ділянці шляху судна супроводжували солдати зі зброєю, а на борту монтувалися кулемети з тепловізійними або нічними прицілами. Після проходження Керченської протоки військові мають залишати судна і забирати зброю. Витрати на модифікацію та військовий захист покриватимуть трейдери та судновласники, які скептично ставляться до ефективності цих заходів.

За даними Logistic OS, рух комерційних суден у російських портах Азовського моря вже зупинився. За оцінками SovEcon, якщо обмеження залишаться, росія може втратити від 0,5 до 1,5 млн тонн експорту зерна на місяць. Нагадаємо, 10 липня росія призупинила судноплавство через Азово-Донський морський канал та Керченську протоку після українських ударів.