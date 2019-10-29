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Росія пропонувала Європі ділитися з нею доходами від транспортування газу через "Північний потік-2"

Це питання порушували у двосторонньому форматі, де українська сторона не була присутня
Під час тристоронніх переговорів з приводу транзиту газу через територію України російська сторона порушувала питання дозволу для завершення будівництва "Північного потоку-2".
Росія пропонувала Європі ділитися з нею доходами від транспортування газу через "Північний потік-2" Андрій Коболєв. Фото: lb.ua

"Це питання порушували у двосторонньому форматі, де українська сторона не була присутня, але, як мені повідомили джерела з Єврокомісії, серед аргументів "Газпрому" була одна цікава теза: "Наш проєкт не тільки чисто комерційний, а й цілком проєвропейський, тому що в ньому є європейські компанії-партнери. Ми готові ділитися доходами від транспортування газу з вами", - написав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає LB.ua.

Коболєв підкреслив важливість прийняття законопроєкту №2239-1, який вносить низку змін, необхідних для створення незалежного оператора газотранспортної системи.

"Саме тому дуже важливо розуміти перед голосуванням за проєкт закону №2239-1: збереження "вікна" для залучення партнера в капітал оператора ГТС - наш вагомий аргумент проти "Північного потоку-2". Ми не можемо програти конкурентну боротьбу за європейських партнерів з "Газпромом". Навіть на рівні декларацій. Дуже сподіваюся, що нас почують", - додав голова "Нафтогазу".

Нагадаємо, що Коболєв зазначив, що статут було значно знівечено попереднім урядом через його бажання втручатися в роботу компанії та надмірно контролювати менеджмент.

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29 10 2019 10:20
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