Росія пропонувала Європі ділитися з нею доходами від транспортування газу через "Північний потік-2"
"Це питання порушували у двосторонньому форматі, де українська сторона не була присутня, але, як мені повідомили джерела з Єврокомісії, серед аргументів "Газпрому" була одна цікава теза: "Наш проєкт не тільки чисто комерційний, а й цілком проєвропейський, тому що в ньому є європейські компанії-партнери. Ми готові ділитися доходами від транспортування газу з вами", - написав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає LB.ua.
Коболєв підкреслив важливість прийняття законопроєкту №2239-1, який вносить низку змін, необхідних для створення незалежного оператора газотранспортної системи.
"Саме тому дуже важливо розуміти перед голосуванням за проєкт закону №2239-1: збереження "вікна" для залучення партнера в капітал оператора ГТС - наш вагомий аргумент проти "Північного потоку-2". Ми не можемо програти конкурентну боротьбу за європейських партнерів з "Газпромом". Навіть на рівні декларацій. Дуже сподіваюся, що нас почують", - додав голова "Нафтогазу".
Нагадаємо, що Коболєв зазначив, що статут було значно знівечено попереднім урядом через його бажання втручатися в роботу компанії та надмірно контролювати менеджмент.
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