росія проти обмеження світових цін на її нафту і знову вдається до шантажу

Після встановлення ЄС та G-7 обмеження ціни на російську нафту, росія працює над можливістю заборони поставок нафти

Після встановлення ЄС та G-7 обмеження ціни на російську нафту, росія працює над можливістю заборони поставок нафти. Про це сьогодні заявив віце-прем'єр-міністр росії Олександр Новак, повідомляє Reuters.

"Ми працюємо над механізмами заборони використання інструменту обмеження ціни, незалежно від встановленого рівня, оскільки таке втручання може ще більше дестабілізувати ринок", - сказав Новак.

Він додав, що росія не працюватиме в умовах обмеження цін, навіть якщо москві доведеться скоротити виробництво.