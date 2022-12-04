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ПОЛІТИКА

росія проти обмеження світових цін на її нафту і знову вдається до шантажу

04 грудня 2022, 18:57
росія проти обмеження світових цін на її нафту і знову вдається до шантажу
Фото: з вільних джерел
Після встановлення ЄС та G-7 обмеження ціни на російську нафту, росія працює над можливістю заборони поставок нафти

Після встановлення ЄС та G-7 обмеження ціни на російську нафту, росія працює над можливістю заборони поставок нафти. Про це сьогодні заявив віце-прем'єр-міністр росії Олександр Новак, повідомляє Reuters.

"Ми працюємо над механізмами заборони використання інструменту обмеження ціни, незалежно від встановленого рівня, оскільки таке втручання може ще більше дестабілізувати ринок", - сказав Новак.

Він додав, що росія не працюватиме в умовах обмеження цін, навіть якщо москві доведеться скоротити виробництво. 

Нагадаємо, кілька днів тому Європейська комісія звернулася до 27 держав-членів ЄС із пропозицією затвердити стелю цін на російську нафту у розмірі 60 доларів за барель через російську військову агресію в Україні.

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