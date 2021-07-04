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Росія проти участі США в нормандському форматі через проукраїнську позицію Вашингтона

"З тими підходами, які демонструє і застосовує Вашингтон, йому нічого робити в нормандському форматі", - заявив Рябков
Російська Федерація не підтримує залучення Сполучених Штатів Америки до переговорів по Донбасу в нормандському форматі. У Москві вважають це неможливим через лінію, яку демонструє Вашингтон по Україні.
Росія проти участі США в нормандському форматі через проукраїнську позицію Вашингтона Фото: Сергій Рябков (facebook.com/MIDRussia)

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, повідомляэ "РБК-Украъна "РИА Новости".

"З тими підходами, які демонструє і застосовує Вашингтон, йому нічого робити в нормандському форматі", - заявив Рябков.

До цього в РФ заявляли, що Москва не планує проводити додаткові контакти з Вашингтоном на тему Донбасу.

Зазначимо, раніше віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції України Олексій Резніков назвав можливою і прийнятною участь США у нормандському форматі.

Нагадаємо, що Кравчук наголосив, що на зустрічі обов'язково має бути офіційний представник США, незалежно від того, буде це президент країни Джо Байден, віце-президент, держсекретар або хто-небудь інший.

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07 04 2021 10:34
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