ПОЛІТИКА НОВИНИРосійська Федерація не підтримує залучення Сполучених Штатів Америки до переговорів по Донбасу в нормандському форматі. У Москві вважають це неможливим через лінію, яку демонструє Вашингтон по Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Росія проти участі США в нормандському форматі через проукраїнську позицію Вашингтона
"З тими підходами, які демонструє і застосовує Вашингтон, йому нічого робити в нормандському форматі", - заявив Рябков
Фото: Сергій Рябков (facebook.com/MIDRussia)
Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, повідомляэ "РБК-Украъна "РИА Новости".
"З тими підходами, які демонструє і застосовує Вашингтон, йому нічого робити в нормандському форматі", - заявив Рябков.
До цього в РФ заявляли, що Москва не планує проводити додаткові контакти з Вашингтоном на тему Донбасу.
Зазначимо, раніше віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції України Олексій Резніков назвав можливою і прийнятною участь США у нормандському форматі.
Нагадаємо, що Кравчук наголосив, що на зустрічі обов'язково має бути офіційний представник США, незалежно від того, буде це президент країни Джо Байден, віце-президент, держсекретар або хто-небудь інший.
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07 04 2021 10:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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