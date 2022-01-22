ПОЛІТИКА НОВИНИГлава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив держсекретарю США Ентоні Блінкену на зустрічі в Женеві у п’ятницю, що ігнорування вимог Москви щодо так званих "гарантій безпеки" матиме найсерйозніші наслідки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Росія пригрозила "найсерйознішими наслідками", якщо США проігнорують її вимоги
До Ентоні Блінкена чітко доведено, що подальше ігнорування законних занепокоєнь Російської Федерації, пов'язаних насамперед із військовим освоєнням Сполученими Штатами та їх натовськими союзниками території України, що триває, на тлі масштабного розгортання сил і засобів Альянсу поблизу наших кордонів, матиме найсерйозніші наслідки
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляється у заяві за підсумками зустрічі двох дипломатів на сайті російського міністерства, пише "Європейська правда".
"До Ентоні Блінкена чітко доведено, що подальше ігнорування законних занепокоєнь Російської Федерації, пов'язаних насамперед із військовим освоєнням Сполученими Штатами та їх натовськими союзниками території України, що триває, на тлі масштабного розгортання сил і засобів Альянсу поблизу наших кордонів, матиме найсерйозніші наслідки", - йдеться у заяві МЗС РФ без конктерних уточнень погрози.
У російському відомстві додали, що цього можна уникнути, якщо Вашингтон позитивно відреагує на російські проєкти угод щодо гарантій безпеки у своїй письмовій постатевій реакції, яку РФ очікує отримати наступного тижня.
Раніше у п’ятницю Ентоні Блінкен підтвердив, що США наступного тижня дадуть письмову відповідь Росії на її вимоги щодо так званих "безпекових гарантій".
Після переговорів з Лавровим Блінкен також заявив, що РФ ще може переконати світ не словами, а діями, у відсутності планів захоплювати Україну. Він нагадав, що у випадку будь-якого вторгнення в Україну США запровадять жорсткі заходи проти РФ.
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22 01 2022 12:29 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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