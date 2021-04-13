ПОЛІТИКА НОВИНИЗаступник глави МЗС Росії Сергєй Рябков, коментуючи у вівторок направлення американських військових кораблів у Чорне море, заявив, що США краще "триматися подалі" від Криму "для їх же блага".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Росія пригрозила США через кораблі у Чорному морі: "Їм краще триматись подалі від Криму"
Ми попереджаємо США, що їм краще триматися подалі від Криму, від нашого Чорноморського узбережжя. Це для їх же блага буде
Фото: з відкритих джерел
Рябков заявив, що своїми діями США здійснюють провокацію проти Росії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство ТАСС.
"Американським військовим кораблям поблизу наших берегів робити абсолютно нічого. Це суто провокаційні заходи, які вони здійснюють, провокаційні в прямому сенсі слова. Вони перевіряють нас на міцність, грають на нервах. У них нічого не вийде", - сказав Рябков.
Він зазначив, що Вашингтону краще триматися подалі від Криму і Чорноморського узбережжя "для його ж блага".
"Ми попереджаємо США, що їм краще триматися подалі від Криму, від нашого Чорноморського узбережжя. Це для їх же блага буде", - сказав Рябков.
На тлі стягнення Росією військо до кордонів України та в окупованому Криму Туреччина заявила в п'ятницю, що США направлять в Чорне море два військові кораблі з 14 по 15 квітня.
Нагадаємо, що державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія зіткнеться з "ціною та наслідками" у разі посилення агресії проти України.
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13 04 2021 13:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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