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ПОЛІТИКА

росія розгорнула мережу таємних агентів в Україні перед вторгненням — звіт RUSI

31 березня 2023, 15:16
росія розгорнула мережу таємних агентів в Україні перед вторгненням — звіт RUSI
Фото: APTN
російські спецслужби завербували в Україні широку агентурну мережу напередодні вторгнення, від чого досі продовжують отримувати вигоду.

росія розгорнула широку мережу секретних агентів в Україні перед повномасштабним вторгненням. Понад те, ця мережа досі є “життєздатною” і попри тисячі арештованих зрадників забезпечує постійний потік розвідувальної інформації для російських військ.

Такі дані оприлюднили розвідувальники і аналітики у звіті Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI).

"москва намагалася розмістити високопоставлених агентів в Україні, щоб керувати їхніми власними мережами, а не керувати операціями з росії. Хоча деякі з тих, хто працює від імені кремля, були ідентифіковані, багатьох і їхні операції ще не викрито, попереджають автори звіту. Значна частина агентури росії як в Україні, так і в інших країнах продовжує активно діяти", - йдеться у повідомленні.

Інститут RUSI називає агентуру москви "внутрішньою загрозою", яка "обмежила здатність України підготувати країну до війни у 2022 році".

Згідно із аналітикою інституту, російським військам вдалося "корумпувати об’єкти" та вербувати українців – іноді навіть під сфальшованими приводами. Тобто українці можуть бути впевнені, що збирають дані для Києва, а насправді їх дії приносять у кінцевому підсумку користь москві.

Крім того, звіт свідчить, що людей в Україні вербували агенти, які "проникли в українську політичну чи економічну еліту". Деякі з них працювали на росію вже упродовж десятиліть.

І хоча деякі з тих, хто працював на кремль, були ідентифіковані, чимало з їх операцій все ще не викрито, попереджають автори звіту.

"Значна частина агентури росії як в Україні, так і в інших країнах продовжує активно діяти", – пишуть вони.

Одним із завдань спецагентів росії, наразі безуспішним, було спровокувати "внутрішню політичну кризу". Над цим працювали "впливові агенти в державних органах" в Україні, - йдеться у звіті.

Частину звіту присвячено діяльності в Україні лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука, колишніх депутатів Віктора Чорного та Іллі Ківи, котрий, зокрема, раніше вдавав із себе русофоба та радикального українського націоналіста. При цьому, його завданням було, стверджують дослідники, підтвердити версію про "український нацизм", радикалізувати суспільно-політичну ситуацію в Україні, провокувати сутички, щоб дискредитувати проукраїнські рухи і організації.

Для цього ж використовували, наприклад, агентів-провокаторів під час мітингів і зібрань, які намагалися викликати жорстокі сутички з поліцією та подавати їх як "спроби крайнього правого перевороту".

війнаРФтаємні агенти

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