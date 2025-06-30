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ПОЛІТИКА

росія розпочала літній наступ, але стикається з системними проблемами у власній армії – WP

30 червня 2025, 16:23
росія розпочала літній наступ, але стикається з системними проблемами у власній армії – WP
InformNapalm
росіяни не досягають значних успіхів.

росія розпочала новий літній наступ на сході України, повільно просуваючись уперед завдяки перевазі в живій силі та озброєнні.

За даними The Washington Post, найближчі місяці можуть стати вирішальними для російського диктатора владіміра путіна у спробі змусити Україну капітулювати. Однак навіть попри активні дії, масштабного прориву очікувати не варто — російська армія має численні слабкі місця.

За словами російського військового аналітика Яна Матвєєва, попри можливість захоплення кількох тисяч квадратних кілометрів, рф не здатна проводити складні операції. Причини — слабка розвідка, корупція, логістичні проблеми та низька якість підготовки.

"Це тактика торгівлі людьми за територію. російська армія має багато солдатів, але майже без підготовки", — наголосив Матвєєв.

російські військові блогери та незалежні медіа зображують критичну ситуацію в лавах окупантів. Генерали масово фальсифікують доповіді, зокрема — про нібито захоплення сіл. Солдатів регулярно відправляють на так звані "м’ясні штурми", а командири часто вимагають хабарі за збереження життя. У підрозділах поширене пияцтво, наркоманія та дезертирство.

"Коли солдат сам купує картоплю, бронежилет, безпілотник і бензин — про який патріотизм може йти мова?" — пише блогер "Філолог у засідці".

Особливе обурення викликають випадки, коли поранених, навіть людей без рук або ніг, знову відправляють на фронт. Один із таких солдатів — Сулейман Борщигов із 353-го мотострілецького полку — заявив, що їхню групу "оформили як придатну" й кинули у бій.

Навіть військові блогери рф визнають: без нової хвилі мобілізації або допомоги з боку, наприклад, Північної Кореї, армія не зможе просуватись далі. Водночас призов триває — завдяки великим бонусам (до 3 млн рублів або понад $38 тис.) та масштабній пропаганді, яка переконує солдатів, що "на фронті все добре".

На цьому тлі речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов заявив, що літній наступ рф уже показує ознаки провалу. Зокрема, на Сумщині ворог "захлинувся", хоча на інших ділянках фронту активні бої тривають. росіяни перетнули трасу Покровськ–Костянтинівка, що може свідчити про спробу атакувати Костянтинівку або Покровсько-Мирноградську агломерацію зі сходу.

Водночас ЗСУ також демонструють активність: за даними Інституту вивчення війни, українські сили просунулися на півночі Сумщини та в районі Часового Яру, а також контратакували в напрямках Яблунівки та Андріївки.

Аналітики зазначають: незважаючи на спроби просування, росіяни не досягають значних успіхів. Системна криза в їхньому військовому командуванні та моральному стані армії може стати головним стримувальним фактором у найближчі місяці.

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