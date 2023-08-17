росія ризикує війною з НАТО в Чорному морі – головнокомандувач Альянсу в Європі

Ставрідіс допускає, що союзникам Києва доведеться створити судноплавний коридор після провалу зернової угоди.

москва ризикує спровокувати пряму війну з НАТО, перехоплюючи кораблі в міжнародних водах і намагаючись нав'язати Україні економічні обмеження.

Про це в інтерв’ю для Politico попереджає колишній Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі адмірал Джеймс Ставрідіс.

Він зауважив, що ескалація на морі, зокрема абордаж турецького корабля в неділю, може змусити партнерів Києва втрутитися, щоб запобігти руйнуванню української економіки.

"Дії росії в міжнародних водах Чорного моря створюють реальний ризик ескалації до війни на морі між НАТО і рф", - сказав Ставрідіс.

Він додав, що НАТО "не збирається надавати всю зброю і гроші Україні лише для того, щоб спостерігати, як росія душить її економіку незаконною блокадою".

У вівторок Міноборони росії заявило, що зробило попереджувальні постріли перед висадкою на борт вантажного судна Şükrü Okan під прапором Палау, яке український міністр закордонних справ ідентифікував як турецьке. Інспекція відбувалася в південно-західній частині Чорного моря, біля узбережжя Туреччини, яка залишається важковаговиком НАТО. Ставрідіс назвав таку поведінку "рівнозначною піратству", оскільки кремль робить все можливе, щоб підірвати торгівлю між Україною і рештою Європи.

"Якщо росія почне захоплювати судна або намагатиметься їх відлякати, я думаю, що НАТО, швидше за все, відреагує на це, підтримавши гуманітарний коридор для судноплавства", - сказав Ставрідіс.

Альянс може захистити судна, що прямують до і з Одеси, "за допомогою бойових літаків НАТО в повітрі і, можливо, військових кораблів в супроводі".

Напруженість у Чорному морі різко зросла після того, як росія в липні в односторонньому порядку вийшла з угоди ООН про постачання зерна і попередила, що кораблі, які прямують до українських портів, можуть розглядатися як військові цілі. У відповідь Україна продемонструвала свою готовність націлитися на російський експорт енергоносіїв, атакувавши морськими безпілотниками танкер і оголосила води навколо російських чорноморських портів "зоною військового ризику" з 23 серпня.

Ставрідіс заявив, що підтримка з боку чорноморських країн-членів НАТО, а саме Туреччини, Румунії і Болгарії, означатиме, що "російський Чорноморський флот не буде мати переваги з військової точки зору".

Туреччина закликала росію приєднатися до зернової угоди, а її Рада національної безпеки заявила, що напруженість у Чорному морі "нікому не вигідна". Як повідомляється, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрінеться з путіним наприкінці місяця, і питання торгівлі зерном, ймовірно, буде на порядку денному.