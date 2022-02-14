Росія сформувала відповідь США і НАТО щодо "гарантій безпеки"

Я отримав відповіді незадовільні. Ніхто з моїх колег-міністрів не відповів на моє послання. Отримали ми два маленькі папірці: один - від чиновника Столтенберга, генсека НАТО, другий - від чиновника Борреля, голови дипломатії Європейської зовнішньополітичної служби, в яких сказано: "Ви не хвилюйтеся, треба продовжувати діалог, головне - забезпечте деескалацію навколо України

Росія сформувала свою реакцію на відповіді США та НАТО щодо її вимоги так званих "гарантій безпеки" і заявляє, що шанс на переговори "є завжди".

Про це йшлося на зустрічі президента РФ Владіміра Путіна з главою МЗС Росії Сергеєм Лавровим у понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське видання "Коммерсант".

На початку зустрічі Путін заявив, що розширення НАТО на схід є "нескінченним і дуже небезпечним", особливо за рахунок колишніх республік СРСР і України. Він попросив Лаврова надати реакцію на отримані відповіді з Вашингтона та Брюсселя на вимоги Кремля.

Лаврова сказав, що реакція РФ сформульована і вона займає 10 сторінок.

За словами Лаврова, відповідь США на російські пропозиції складається з двох частин і перша не може задовольнити Москву.

"Перша частина реагує на три наші ключові проблеми, які ми окреслили: нерозширення НАТО, нерозміщення ударних озброєнь, що загрожують нам, і в цілому повернення військової та військово-технічної конфігурації в Європі на позиції 1997 року, коли було підписано Основний акт Росія - НАТО, якому вперше у цьому форматі прозвучало завдання забезпечити неподільність безпеки. З цих питань відповідь негативна. Вона нас, звичайно, задовольнити не може", - сказав Лавров.

Він також залишився незадоволеним відповідями США та НАТО з трактування принципу неподільності безпеки. За його словами, російська сторона продовжить вимагати конкретної реакції від кожної країни.

"Я отримав відповіді незадовільні. Ніхто з моїх колег-міністрів не відповів на моє послання. Отримали ми два маленькі папірці: один - від чиновника Столтенберга, генсека НАТО, другий - від чиновника Борреля, голови дипломатії Європейської зовнішньополітичної служби, в яких сказано: "Ви не хвилюйтеся, треба продовжувати діалог, головне - забезпечте деескалацію навколо України", - сказав Лавров, додавши, що така відповідь є "зневажливою".

На запитання Путіна, чи є у російської сторони шанс домовитися зі США та НАТО "з ключових питань, що викликають занепокоєння", Лавров відповів, що "шанс є завжди". Лавров запропонував Путіну продовжувати переговори.

Росія на чолі з президентом Володимиром Путіним вимагала від Заходу "гарантій безпеки" у вигляді зобов'язань, що Україна не стане членом НАТО.

При цьому в МЗС РФ не бачили сенсу давати гарантії ненападу на Україну і посилались на Будапештський меморандум, який Росія вже порушила, окупувавши Крим та зробивши частину сходу України підконтрольною Москві, а не Києву.

Президент США Джо Байден сказав, що нації мають бути вільними у виборі власних союзів. Таку ж позицію озвучував генсек НАТО Єнс Столтенберг.