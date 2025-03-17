росія ще не дала офіційної відповіді на пропозицію про 30-денне перемир’я – МЗС України

Підтвердження має надатися напряму американській стороні.

Наразі кремль не надав офіційної відповіді на пропозицію США щодо запровадження 30-денного припинення вогню, на що раніше погодилась Україна.

Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга, передає РБК-Україна.

"Давайте дочекаємося офіційної відповіді, тому що станом на сьогодні її немає. Але однозначно ми виходимо з того, що жодних додаткових умов не повинно висуватися. Україна прийняла ту пропозицію американської сторони і відповідно дзеркально російська сторона має вчинити так само", - заявив Сибіга.

Також він зазначив, що є різні офіційні форми підтвердження позиції держави, але "станом на сьогодні цього немає".

"Це підтвердження має надатися напряму американській стороні", - підкреслив Сибіга.

Міністр не зміг відповісти на питання про можливий час початку 30-денного перемир’я.

Проте він вказав, що це "дуже складний процес", який крім самої домовленості, включає також низку викликів – зокрема, контроль за дотриманням перемир'я.

В понеділок, 17 березня, ми повідомляли, що Сибіга назвав фундаментальні речі, які не обговорюватимуться під час перемовин.