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росія ще не дала офіційної відповіді на пропозицію про 30-денне перемир’я – МЗС України

17 березня 2025, 13:22
росія ще не дала офіційної відповіді на пропозицію про 30-денне перемир’я – МЗС України
Фото: Економічна правда
Підтвердження має надаватися напряму Вашингтону.

Наразі кремль не надав офіційної відповіді на пропозицію США щодо запровадження 30-денного припинення вогню, на що раніше погодилась Україна. 

Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга, передає РБК-Україна.

"Давайте дочекаємося офіційної відповіді, тому що станом на сьогодні її немає. Але однозначно ми виходимо з того, що жодних додаткових умов не повинно висуватися.

Україна прийняла ту пропозицію американської сторони і відповідно дзеркально російська сторона має вчинити так само", - заявив Сибіга. 

Також він зазначив, що є різні офіційні форми підтвердження позиції держави, але "станом на сьогодні цього немає".

"Це підтвердження має надатися напряму американській стороні", – підкреслив Сибіга. 

Міністр не зміг відповісти на питання про можливий час початку 30-денного перемир’я. 

Проте він вказав, що це "дуже складний процес", який крім самої домовленості, включає також низку викликів – зокрема,  контроль за дотриманням перемир'я.

В понеділок, 17 березня, ми повідомляли, що Сибіга назвав фундаментальні речі, які не обговорюватимуться під час перемовин.

 

переговоривійна в Україні

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