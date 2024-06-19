росія шукає в Китаї вживані верстати через тіньові мережі для збільшення виробництва озброєнь

Тіньові постачальники забезпечують старою технікою західного виробництва оборонну промисловість росії.

росія шукає в Китаї вживані верстати, використовуючи тіньові мережі покупців, оскільки кремль намагається отримати життєво важливе обладнання для збільшення виробництва озброєнь. Виявлена дослідниками таємна стратегія москви з отримання високоточного обладнання є спробою обійти дедалі жорсткіші західні санкції та експортний контроль, які мають на меті призупинити військове виробництво.

Про це повідомляє Financial Times.

Центр передових досліджень у галузі оборони (C4ADS), вашингтонський аналітичний центр, який виявив тіньову торгівлю, заявив, що складні схеми постачання свідчать про те, що заяви москви про те, що високоточні інструменти виробляються в росії, ймовірно, "перебільшені". Аллен Маггард, аналітик C4ADS, який підготував звіт про верстати, сказав, що російські виробники озброєнь "намагаються розширити свої виробничі потужності, використовуючи все, що вони можуть отримати".

Одна із закупівельних мереж, виявлена C4ADS і підтверджена Financial Times, базується навколо московської компанії "АМГ", російського військового постачальника, на якого США наклали санкції минулого року. Публічні документи свідчать, що "АМГ" уклала контракти на придбання верстатів для компанії "Комета", яка розробляє системи озброєнь для росії, в тому числі системи протиракетної оборони, реактивну зброю і ракетні системи, згідно з санкційними списками.

Після вторгнення росії в Україну в 2022 році "АМГ" збільшила імпорт верстатів з числовим програмним керуванням (ЧПК), виготовлених Tsugami, японським виробником верстатів високого класу, що базується в Токіо. Верстати з ЧПК мають важливе значення для оборонної промисловості, оскільки вони дозволяють автоматизувати високоточну, високошвидкісну маніпуляцію та фрезерування металу.

У 2023 році російська компанія закупила техніку Tsugami на суму до 50 мільйонів доларів через двох тіньових посередників.

Перший — компанія Amegino, що перебуває під санкціями США і базується в ОАЕ. Сайт компанії спочатку розміщувався на серверах у росії, власником є Андрій Миронов. Другий — ELE Technology, яка представляє себе як "підрозділ Grey Machinery Company", дистриб'ютора верстатів зі США, але насправді ELE Technology базується в китайському Шеньчжені.

"Ми бачимо, що в росію імпортуються верстати, яким вже десятки років. Це свідчить про недотримання вимог на ринку вживаних верстатів, не кажучи вже про те, що виробники навряд чи піклуються про те, куди потрапляє їхня продукція після продажу", — каже Маггард.

Компанії Amegino та ELE Technology відіграють різні ролі в російських закупівлях. Amegino є брокером, який доручає китайським постачальникам, таким як ELE, відправляти товари до росії з Китаю. Ці дві компанії працювали разом: документи, отримані C4ADS, свідчать, що Amegino організувала для ELE відправку товарів на суму 2,7 млн доларів до росії на початку 2023 року.

Крім того, митні записи показують, що інша російська компанія, "ЮМІК", придбала верстати та деталі на суму 2,9 млн доларів, виготовлені в таких країнах, як Ізраїль, Японія, Корея, Німеччина, Швеція та Швейцарія. У всіх випадках обладнання було відправлено з Китаю і куплено в юанях через торгових партнерів, що базуються в Китаї.