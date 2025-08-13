росія скоротила експорт скрапленого газу, але поставки до Китаю зросли на 44%
У липні москва скоротила експорт скрапленого газу: залізницею було відвантажено 261 тис. тонн, що на 5% менше, ніж у червні. Причиною стали сезонне зростання внутрішнього попиту та ремонтні роботи на заводах.
Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані Консалтингової групи "А-95".
Скорочення торкнулося передусім заводів "Лукойл-ПНОС" і "Запсібнєфтєхім", де влітку традиційно проводять профілактичні зупинки.
Попри загальне зменшення, експорт до Китаю зріс на 44% — до 61 тис. тонн, що стало рекордом у 2025 році. Після європейського ембарго Пекін став ключовим напрямком для російського ЗВГ.
Найбільшим напрямком у липні став Туніс - 68 тис. тонн. Експорт до країн Середньої Азії скоротився на 8% (92 тис. тонн), зокрема до Афганістану (44 тис. т) і Узбекистану (27 тис. т). Постачання у білорусь і Польщу впали вдвічі - до 17 тис. тонн.