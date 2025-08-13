Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія скоротила експорт скрапленого газу, але поставки до Китаю зросли на 44%

13 серпня 2025, 12:29
росія скоротила експорт скрапленого газу, але поставки до Китаю зросли на 44%
Фото: з вільного доступу
Така динаміка пов’язана з сезонними ремонтами на заводах та зміною географії поставок після санкцій ЄС.

У липні москва скоротила експорт скрапленого газу: залізницею було відвантажено 261 тис. тонн, що на 5% менше, ніж у червні. Причиною стали сезонне зростання внутрішнього попиту та ремонтні роботи на заводах.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані Консалтингової групи "А-95".

Скорочення торкнулося передусім заводів "Лукойл-ПНОС" і "Запсібнєфтєхім", де влітку традиційно проводять профілактичні зупинки.

Попри загальне зменшення, експорт до Китаю зріс на 44% — до 61 тис. тонн, що стало рекордом у 2025 році. Після європейського ембарго Пекін став ключовим напрямком для російського ЗВГ.

Найбільшим напрямком у липні став Туніс - 68 тис. тонн. Експорт до країн Середньої Азії скоротився на 8% (92 тис. тонн), зокрема до Афганістану (44 тис. т) і Узбекистану (27 тис. т). Постачання у білорусь і Польщу впали вдвічі - до 17 тис. тонн.

 

Росіягаз

Останні матеріали

Справжня причина саміту в Алясці. Звісно не турбота Трампа про Україну – Ніколас Гроссман
Політика
Справжня причина саміту в Алясці. Звісно не турбота Трампа про Україну – Ніколас Гроссман
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 13:05
Як розірвати глухий кут. російські об’єкти, що повинні стати цілями України – Люк Коффі і Джан Касапоглу
Технології
Як розірвати глухий кут. російські об’єкти, що повинні стати цілями України – Люк Коффі і Джан Касапоглу
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 07:06
Трамп і путін готуються до вистави на Алясці. Тим часом на фронті… – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Трамп і путін готуються до вистави на Алясці. Тим часом на фронті… – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 серпня 2025, 14:39
Європа тисне на Трампа. Її лідери планують зустрітися з ним перед переговорами з путіним – Wall Street Journal
Політика
Європа тисне на Трампа. Її лідери планують зустрітися з ним перед переговорами з путіним – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 23:48
Огляд тижня. Танці миру Трампа з путіним та напруження у Тихоокеанському регіоні – Мік Раян
Технології
Огляд тижня. Танці миру Трампа з путіним та напруження у Тихоокеанському регіоні – Мік Раян
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 16:54
путін отримав від Трампа саміт мрії. Як Європа згуртовується навколо України – New York Times
Політика
путін отримав від Трампа саміт мрії. Як Європа згуртовується навколо України – New York Times
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 12:26
Новий розворот Трампа. І чим займаються американські ЗМІ – Філліпс О'Брайен
Політика
Новий розворот Трампа. І чим займаються американські ЗМІ – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 01:23
Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN
Політика
Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 14:22
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється