росія скоротила експорт скрапленого газу, але поставки до Китаю зросли на 44%

Така динаміка пов’язана з сезонними ремонтами на заводах та зміною географії поставок після санкцій ЄС.

У липні москва скоротила експорт скрапленого газу: залізницею було відвантажено 261 тис. тонн, що на 5% менше, ніж у червні. Причиною стали сезонне зростання внутрішнього попиту та ремонтні роботи на заводах.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані Консалтингової групи "А-95".

Скорочення торкнулося передусім заводів "Лукойл-ПНОС" і "Запсібнєфтєхім", де влітку традиційно проводять профілактичні зупинки.

Попри загальне зменшення, експорт до Китаю зріс на 44% — до 61 тис. тонн, що стало рекордом у 2025 році. Після європейського ембарго Пекін став ключовим напрямком для російського ЗВГ.

Найбільшим напрямком у липні став Туніс - 68 тис. тонн. Експорт до країн Середньої Азії скоротився на 8% (92 тис. тонн), зокрема до Афганістану (44 тис. т) і Узбекистану (27 тис. т). Постачання у білорусь і Польщу впали вдвічі - до 17 тис. тонн.