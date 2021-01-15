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Росія слідом за США виходить із Угоди про відкрите небо, яка дозволяла контролювати військову діяльність

Цей договір дозволяв низці країн інспектувати територію одне одного для контролю над озброєнням
Міністерство закордонних справ Росії заявило про початок процедури виходу країни з Угоди про відкрите небо.
Росія слідом за США виходить із Угоди про відкрите небо, яка дозволяла контролювати військову діяльність Фото: Радіо Свобода

У міністерстві заявили, що причиною такого рішення є вихід з угоди США, що "порушило баланс інтересів держав-учасниць, якого досягли при укладанні договору", повідомляє "Громадське". Росія повідомила, що пропонувала нові умови співпраці в межах договору, але країни-союзниці США їх відхилили.

Як пише Deutsche Welle, Росія вважає, що США отримує дані розвідки від своїх союзників, які беруть участь в Угоді. Москва хотіла оновити умови договору таким чином, щоб американська сторона більше не отримувала інформацію щодо розвідки від країн-учасниць договору.

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15 01 2021 16:27
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