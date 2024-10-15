росія створила "бурятський батальйон" з військових КНДР. Перші солдати вже втекли – ЗМІ

Такі дані російські загарбники намагаються приховати від вищого командування.

російська армія сформувала "особливий бурятський батальйон", до якого увійшли громадяни КНДР. Наразі відомо, що 18 військових з Північної Кореї вже втекли з позицій на кордоні Брянської та Курської областей росії.

За інформацією джерел УП, це сталося за 7 кілометрів від державного кордону з Україною.

Співрозмовник повідомив для журналістів, що наразі причини втечі північнокорейських військових невідомі, російська армія розпочала їх шукати.