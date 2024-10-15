росія створила "бурятський батальйон" з військових КНДР. Перші солдати вже втекли – ЗМІ
15 жовтня 2024, 17:37
Фото: google.com
Такі дані російські загарбники намагаються приховати від вищого командування.
російська армія сформувала "особливий бурятський батальйон", до якого увійшли громадяни КНДР. Наразі відомо, що 18 військових з Північної Кореї вже втекли з позицій на кордоні Брянської та Курської областей росії.
Про це повідомили видання "Українська правда" та "24 канал", посилаючись на джерела у спецслужбах.
За інформацією джерел УП, це сталося за 7 кілометрів від державного кордону з Україною.
Співрозмовник повідомив для журналістів, що наразі причини втечі північнокорейських військових невідомі, російська армія розпочала їх шукати.
Своєю чергою такі дані російські загарбники намагаються приховати від вищого командування.
Водночас джерела 24 каналу у розвідці зазначили, що військові КНДР служили на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади армії рф. Орієнтовно у цьому батальйоні служить близько 3 тисячі осіб.
"За даними джерел 24 Каналу у розвідці, наразі росія проводить забезпечення військових новоствореного батальйону стрілецьким озброєнням та боєприпасами. Там також припускають, що його можуть залучити до виконання бойових завдань поблизу Суджі та Курська", - додали у повідомленні.