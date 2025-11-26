росія створює можливості для нападу на НАТО – міністр закордонних справ Німеччини

Ще один сигнал із Берліна про те, що кремль готується до такого нападу.

Німецька розвідка переконана, що росія створює можливості розпочати війну проти НАТО до 2029 року. На думку Берліна, путін "пильно стежить" за ЄС і Альянсом.

Про це заявив міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль.

Він зазначив, що Україна хоче миру, але цей мир або хоча б негайне і безумовне припинення вогню повністю залежить від агресора – росіян.