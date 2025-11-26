Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росія створює можливості для нападу на НАТО – міністр закордонних справ Німеччини

26 листопада 2025, 13:13
росія створює можливості для нападу на НАТО – міністр закордонних справ Німеччини
Ще один сигнал із Берліна про те, що кремль готується до такого нападу.
Німецька розвідка переконана, що росія створює можливості розпочати війну проти НАТО до 2029 року. На думку Берліна, путін "пильно стежить" за ЄС і Альянсом.
 
Про це заявив міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль.
 
Він зазначив, що Україна хоче миру, але цей мир або хоча б негайне і безумовне припинення вогню повністю залежить від агресора – росіян. 
 
"Поточна лінія фронту повинна складати основу для всіх переговорів. росія, яка день за днем обирає продовжувати неспровоковану атаку на свого сусіда, не повинна бути винагороджена за свою агресію", – підкреслив очільник німецького МЗС.
 
Амбіції імперіалістичної і агресивної росії ідуть далеко за межі України, переконаний Вадефуль.
 
Відповідні заяви німецький міністр зробив на тлі пропозиції США Україні віддати росіянам свої області в рамках мирної угоди. Європа, на противагу американським пропозиціям, наголошує, що мир має бути справедливим і враховувати безпекові інтереси континенту.

 

