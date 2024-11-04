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ПОЛІТИКА

росія та Іран зміцнюють космічне партнерство: новий запуск супутників викликає тривогу у США

04 листопада 2024, 18:27
росія та Іран зміцнюють космічне партнерство: новий запуск супутників викликає тривогу у США
ICEYE
Їхня розробка — перший значний крок приватного космічного сектору Ірану.

росія 5 листопада виведе на орбіту два іранські супутники за допомогою ракети-носія "Союз". москва та Тегеран повʼязують захід із розвитком наукової співпраці між країнами.

Про це повідомляє посол Ірану у рф Казем Джалалі на своїй сторінці в X.

Апарати Kowsar і Hodhod відправлять на 500-кілометрову орбіту, це перший запуск, повʼязаний з приватним сектором. Kowsar — це супутник для обробки зображень з високою роздільною здатністю, а Hodhod — невеликий сателіт зв’язку.

Їхня розробка — перший значний крок приватного космічного сектору Ірану, пише Reuters із посиланням на звіт інформаційного агентства Tasnim від жовтня 2024. Відомо, що в лютому цього ж року росія вже запустила в космос іранський дослідницький супутник Pars 1. Це теж зробили за допомогою ракети "Союз" з космодрому "Восточний" в Амурській області рф.

Супутники Koswar і Hodhod створила іранська компанія Omid Faza. Теоретично вони мають допомагати сільському господарству, моніторити стан довкілля та звʼязок у віддалених районах. США стурбовані співпрацею росії та Ірану в космічній галузі. Вашингтон побоюється, що супутники знадобляться ЗС рф у війні в України та допоможуть Тегерану вишукувати потенційні цілі для ударів в країнах Близького Сходу.

Ірансупутникросія загроза

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