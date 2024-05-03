росія та Китай можуть співпрацювати у підготовці вторгнення на Тайвань - розвідка США
Представники розвідки США заявили, що росія та Китай тісніше співпрацюють у військових питаннях, включно з можливим вторгнення на Тайвань.
Про це пише Bloomberg.
"Ми вперше бачимо, як Китай і росія співпрацюють щодо Тайваню. Китай безперечно хоче, щоб росія працювала з ними, і ми не бачимо причин, чому б вони цього не робили", ‒ сказала директорка Національної розвідки Авріл Гейнс у доповіді Конгресу.
Відтак Вашингтон планує створити новий план, щоб протистояти потенційному сценарію, за яким Пекін та москва воюють узгоджено.
Гейнс додала, що оцінки розвідки вказують на зростання співпраці у "безмежному партнерстві" між росією та Китаєм. Йдеться про усі сектори: політичний, економічний, військовий та технологічний.