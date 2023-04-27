росія та Китай посилюють активність проти США в космосі – Пентагон

Обидві країни за останні роки збільшили кількість та якість загроз для проєктів США в космосі.

Таку заяву зробив помічник міністра оборони США з питань космічної політики Джон Пламб.

Про це йдеться на сайті Міноборони США.

"Для Міноборони США космос має важливе значення у тому, як ми конкуруємо та як ведемо боротьбу в будь-якій сфері. Він дозволяє виявляти та відстежувати ракети, що має важливе значення для захисту нашої батьківщини", – заявили в Пентагоні.

Як зазначається, активність у космосі забезпечує навігацію для точного удару по цілях і зв'язок у складних умовах. Тому космос має вирішальне значення для способів ведення бойових дій для США.

За словами Джона Пламба, противники Америки це розуміють, і тому росія та Китай разом створюють і розвивають нові сучасні можливості, аби завадити об'єднаним силам Сполучених Штатів реалізовувати космічні місії.

"Лише за останні кілька років кількість і якість контркосмічних загроз значно зросла", – сказав помічник міністра оборони США з питань космічної політики.

На сьогодні Китай розробив наземну протикосмічну зброю і продовжує шукати нові методи, які загрожують супутникам США, а також будує космічну архітектуру, що дозволить китайським військовим наносити точні удари на великій відстані.

"Китай, зрештою, прагне поставити під сумнів нашу здатність проводити спільні операції в Індо-Тихоокеанському регіоні", – каже Джон Пламб.

А росія розробляє, випробовує і впроваджує власні протикосмічні системи, які охоплюють кінетичну протисупутникову зброю наземного та космічного базування і саме тому проєкт бюджету на 2024 фінансовий рік збільшений на 15% і складе $33,3 млрд. Його запропонував президент і це інвестує в можливості, необхідні для вирішення завдань. Бюджет дозволить забезпечити потрібні дослідження, розробки, випробування і експерименти, що сприятиме подальшій інтеграції космічних послуг в об'єднані сили.