Матеріали:
Теми:

росія та Китай посилюють активність проти США в космосі – Пентагон

27 квітня 2023, 21:17
росія та Китай посилюють активність проти США в космосі – Пентагон
Фото: з вільних джерел
Обидві країни за останні роки збільшили кількість та якість загроз для проєктів США в космосі.

Таку заяву зробив помічник міністра оборони США з питань космічної політики Джон Пламб.

Про це йдеться на сайті Міноборони США.

"Для Міноборони США космос має важливе значення у тому, як ми конкуруємо та як ведемо боротьбу в будь-якій сфері. Він дозволяє виявляти та відстежувати ракети, що має важливе значення для захисту нашої батьківщини", – заявили в Пентагоні.

Як зазначається, активність у космосі забезпечує навігацію для точного удару по цілях і зв'язок у складних умовах. Тому космос має вирішальне значення для способів ведення бойових дій для США.

За словами Джона Пламба, противники Америки це розуміють, і тому росія та Китай разом створюють і розвивають нові сучасні можливості, аби завадити об'єднаним силам Сполучених Штатів реалізовувати космічні місії.

"Лише за останні кілька років кількість і якість контркосмічних загроз значно зросла", – сказав помічник міністра оборони США з питань космічної політики.

На сьогодні Китай розробив наземну протикосмічну зброю і продовжує шукати нові методи, які загрожують супутникам США, а також будує космічну архітектуру, що дозволить китайським військовим наносити точні удари на великій відстані.

"Китай, зрештою, прагне поставити під сумнів нашу здатність проводити спільні операції в Індо-Тихоокеанському регіоні", – каже Джон Пламб.

А росія розробляє, випробовує і впроваджує власні протикосмічні системи, які охоплюють кінетичну протисупутникову зброю наземного та космічного базування і саме тому проєкт бюджету на 2024 фінансовий рік збільшений на 15% і складе $33,3 млрд. Його запропонував президент і це інвестує в можливості, необхідні для вирішення завдань. Бюджет дозволить забезпечити потрібні дослідження, розробки, випробування і експерименти, що сприятиме подальшій інтеграції космічних послуг в об'єднані сили.

РосіяКитайкосмос

Останні матеріали

Екологія як зброя кремля. Спроба протидії і скасування західних санкцій проти росії – Yahоo News
Політика
Екологія як зброя кремля. Спроба протидії і скасування західних санкцій проти росії – Yahоo News
Переклад iPress – 27 квітня 2023, 17:09
Початок кінця битви за Бахмут. Руїни планують захопити до 9 травня – Том Купер
Cуспільство
Початок кінця битви за Бахмут. Руїни планують захопити до 9 травня – Том Купер
Переклад iPress – 27 квітня 2023, 15:01
Вплив санкцій. А що насправді відбувається з російською економікою? – Лоуренс Фрідман
Бізнес & Фінанси
Вплив санкцій. А що насправді відбувається з російською економікою? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 27 квітня 2023, 13:12
Істеричні друзі путіна стверджують, що
LifeStyle
Істеричні друзі путіна стверджують, що "глибинна держава" прибрала Такера Карлсона. І запросили його на роботу – Джулія Девіс
Переклад iPress – 27 квітня 2023, 10:07
російське вторгнення знищило гангстерський рай в Україні. Та вплинуло на весь кримінальний світ – The Economist
Бізнес & Фінанси
російське вторгнення знищило гангстерський рай в Україні. Та вплинуло на весь кримінальний світ – The Economist
Переклад iPress – 26 квітня 2023, 17:01
Політика
"Креативна дипломатія" і ФСБ. Як російська неурядова організація налагоджувала контакти та шпигувала – "Радіо Свобода"
Переклад iPress – 26 квітня 2023, 13:09
Видатні професори міжнародних відносин, ПРИПИНІТЬ. ГОВОРИТИ. ПРО. УКРАЇНУ. Настав час сісти і замовкнути – Нейл Абрамс
Політика
Видатні професори міжнародних відносин, ПРИПИНІТЬ. ГОВОРИТИ. ПРО. УКРАЇНУ. Настав час сісти і замовкнути – Нейл Абрамс
Переклад iPress – 26 квітня 2023, 10:04
Вільний світ має дотримуватися курсу підтримки України. Заморожений конфлікт чи часткова перемога неприйнятні – прем'єр-міністри Чехії, Словаччини та Польщі
Політика
Вільний світ має дотримуватися курсу підтримки України. Заморожений конфлікт чи часткова перемога неприйнятні – прем'єр-міністри Чехії, Словаччини та Польщі
Переклад iPress – 25 квітня 2023, 17:17
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється