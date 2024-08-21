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росія та Україна не можуть здійснити серйозні наступальні дії одна проти одної – Bloomberg

21 серпня 2024, 13:29
росія та Україна не можуть здійснити серйозні наступальні дії одна проти одної – Bloomberg
джерело glavcom
Розвідка Міністерства оборони США оприлюднила результати останнього огляду американської допомоги.

Розвідуправління Пентагону вважає, що Київ і москва не мають достатніх військових ресурсів для проведення великих наступальних операцій, а це може свідчити про те, що обидві сторони рухаються до глухого кута.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Україна все ще немає достатньої кількості боєприпасів, аби зрівнятися зі здатністю рф випускати близько 10 тисяч артилерійських снарядів на день, навіть після того, як Конгрес США в квітні розблокував нову військову допомогу.

В Пентагоні додають, що ЗСУ, як і раніше, здатні вести оборонні операції, але не зможуть почати великомасштабний контрнаступ протягом щонайменше 6 місяців.

Разом з тим, росія прийняла стратегію на виснаження України і зможе підтримувати буферну зону, захоплену її військами, проте також не має достатньо сил "для загрози глибшого просування на підконтрольну Україні територію, таку як місто Харків".

Видання пише, що висновки Розвідувального управління Міноборони США містяться в останньому щоквартальному звіті про американську допомогу Україні.

Звіт охоплює тримісячний період, який закінчився 30 червня, після того, як Конгрес ухвалив останній пакет допомоги Україні в розмірі 61 мільярд доларів.

З того часу ЗСУ почала несподівану операцію в Курській області рф, отримала і почала використовувати винищувачі F-16.

Також в документі відзначили успішне застосування Україною наданих США ракет ATACMS. Так, в результаті одного такого ракетного удару по Севастополю 18 травня був потоплений корвет. 

Ще Україна цими ракетами била по російських системах ППО в окупованому Криму, знищивши кілька найсучасніших систем С-400.

Ці удари змусили російські війська посилити системи ППО Криму системами С-500, які ще не були продемонстровані повною мірою в Україні.

В Пентагоні вважають, що це говорить про те, що росія намагається забезпечити адекватну протиповітряну оборону Криму.

Крім того, сьгодні, 21 серпня, Пентагон підтвердив, що росія перекидає "невеликі сили" в Курську область.

 

Пентагонвійна в Україні

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