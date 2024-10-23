росія у вересні запустила по Україні рекордну кількість ударних безпілотників – британська розвідка

Розвідники припускають, що у жовтні цифра запущених російських безпілотників буде більшою

У вересні 2024 року російська федерація запустила понад 1,3 тис. "Шахедів" по території України. Це стало найбільшою кількістю запущених БпЛА за місяць від початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Британська розвідка вважає, що у жовтні цифра запущених російських безпілотників збільшиться.

"Виходячи з поточних показників, майже напевно росія перевищить цю цифру в жовтні 2024 року", – йдеться у повідомленні.

росія майже напевно розширює свої можливості проведення великомасштабних атак дронами по Україні, доповнюючи іранські поставки збільшенням внутрішнього виробництва.

За даними розвідки, росія використовує свої БпЛА проти багатьох цілей, зокрема енергетичної інфраструктури, враховуючи їхню здатність завдавати ударів углиб території України, підтримуючи тиск на українську систему протиповітряної оборони.