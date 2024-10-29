росія ударила по Харкову гібридною ракетою: зруйновано й пошкоджено 20 будинків, є загиблі
29 жовтня 2024, 08:07
Фото: ДСНС України / Telegram
Рятувальники знайшли під завалами тіла чотирьох людей.
російські окупанти о 2.51 укотре атакували Харків, авіабомба упала в Основ'янському районі міста.
Про це повідомив мер Ігор Терехов.
Удару зазнав приватний сектор, атаку росіяни здійснили ракетою-гібридом "Грім-Є1", розповів Терехов.
"Поцілили у приватний будинок в Основ'янському районі. Результат – один будинок зруйновано повністю, ще 19 пошкоджені. Четверо загиблих. Їх кілька годин під завалами шукали рятівники", – написав він.
У ДСНС уточнили, що з-під завалів дістали тіла двох жінок і двох чоловіків.
"Останніми днями ворог сконцентрувався саме на терористичних ударах по Харкову – б'є по житлових будинках, по наших історичних памʼятках, по символах міста, таких, як "Держпром", – додав Терехов і закликав містян бути обережними.