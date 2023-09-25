росія уникає санкцій G7 щодо обмеження цін на більшу частину свого експорту нафти – FT

Імовірно, доходи росії зростатимуть.

росії вдалося уникнути санкцій "Великої сімки" на більшу частину свого експорту нафти. Доходи кремля від сировини зростають.

Про це повідомляє Financial Times.

Як зазначає видання, стійке зростання цін на сиру нафту з липня до більш ніж 95 доларів за барель у поєднанні зі зниженням знижки на власну нафту призведе до того, що доходи Кремля від нафти, ймовірно, 2023 року становитимуть як мінімум на 15 млрд доларів більше, ніж може бути.

Згідно з публікацією FT, в якій аналізуються дані про перевезення та страхування, у серпні майже 75% усіх морських поставок нафти з росії здійснювалося без західної страховки, порівняно з приблизно 50% цієї весни.

Зростання означає, що росія стає все більш майстерною в обході обмеження цін на нафту, встановленого країнами "Великої сімки", у 60 доларів за барель, що дозволяє їй продавати більше своєї нафти за цінами, близькими до цін міжнародного ринку, і завдає удару по спробам Заходу обмежити доходи росії від продажу нафти, які становлять більшу частину бюджету кремля після вторгнення в Україну.

Хоча російський нафтовий сектор, як і раніше, стикається з серйозними проблемами, включаючи заяви про нестачу внутрішнього ринку нафтопродуктів і загальне зниження обсягів експорту, цифри, як і раніше, дозволяють припустити, що до військового бюджету путіна надходитиме більше доходів від нафти, підсумовує FT.

Механізм G7 дозволяє третім країнам купувати російське паливо, використовуючи західне страхування суден, якщо є докази, що покупка не перевищує ціновий ліміт 60 доларів за барель сирої нафти, 45 доларів за барель важкого палива і 100 доларів за барель легкого палива, такого як бензин і дизельне паливо.

Ідею було висунуто Вашингтоном, щоб скоротити доходи москви на тлі її війни з Україною, уникаючи при цьому збоїв на ринку внаслідок заборони ЄС на російську нафту.