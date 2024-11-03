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росія вдає байдужість до виборів у США, але тихо підтримує Трампа – WP

03 листопада 2024, 15:35
росія вдає байдужість до виборів у США, але тихо підтримує Трампа – WP
Фото: Reuters
В свою чергу, у Європі побоюються ймовірного президентства Трампа та готуються до нього.

Міжнародний порядок денний Трампа більше подобається кремлю, але навіть його плани щодо припинення війни в Україні можуть бути неприйнятними для путіна.

"Я очікую, що Трамп 7 листопада зателефонує путіну та Зеленському і запропонує припинити військові дії", - заявив, пов'язаний з кремлем політичний аналітик  Сергій Марков.

Здавалося, що це була найрішучіша підтримка рф кандидата в президенти США на сьогоднішній день. Відповідаючи на запитання, чи віддає перевагу Дональду Трампу чи Камалі Гарріс, президент росії Володимир путін хитро посміхнувся.

"Нашим фаворитом, якщо це можна так назвати, був нинішній президент містер Байден", - сказав він аудиторії на Східному економічному форумі у Владивостоці у вересні. 

І додав, що його його зняли з перегонів, і він рекомендував усім своїм прихильникам підтримати пані Гарріс. Що ж, ми так і зробимо — ми її підтримаємо. 

Яскраві зауваження російського лідера були легкою геополітичною глузуванням, спрямованою на те, щоб замаскувати відчуття в москві, що росія матиме набагато більше виграшу від другого президентства Трампа, навіть якщо він публічно применшує важливість виборів у США у вівторок.

Згідно з американськими офіційними особами та раніше оприлюдненими документами, кремль і російська військова розвідка скерували численні кампанії з дезінформації проти Гарріс та її напарника Тіма Уолза, а також поставили під сумнів дійсність голосування.

Для путіна вибори в США відбуваються в критичний момент, коли російський лідер і президент України Володимир Зеленський стикаються зі зростаючим тиском, оскільки війна росії проти України тягнеться до кінця третього року.

Відколи рф вторглася в Україну в лютому 2022 року, кремль намагався підірвати підтримку України Заходом, пропагуючи ультраправі ізоляціоністські погляди, а кандидатура Трампа узгоджується з порядком денним москви, оскільки він неодноразово критикував витрати США на допомогу Києву.

 
Вибори в СШАРосіяВолодимир Путін

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