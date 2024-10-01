Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія вдарила по ринку в центрі Херсона. Семеро людей загинули, троє поранені

01 жовтня 2024, 11:11
росія вдарила по ринку в центрі Херсона. Семеро людей загинули, троє поранені
фото: Facebook/МВС
Херсон і область зазнають ворожих атак щоденно.
російська армія вранці 1 жовтня вдарила по центру Херсона. Ворог обстріляв ринок та зупинку. За попередніми даними, убиті семеро людей. Ще троє поранені. 
 
Про атаку повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Прокудін.
 
Він закликав містян перебувати в безпечних місцях. 
 
"Під ударом опинилися торгівельні точки, де зранку херсонці купляли чи продавали продукцію", – сказав він. 
 
За даними Офісу генерального прокурора, ворог вдарив близько 9 ранку, імовірно, з артилерії.
 
"Обстріл відбувся поруч із місцевим ринком і зупинкою громадського транспорту. Наразі відомо, що внаслідок обстрілу загинули семеро цивільних — троє жінок та четверо чоловіків. Також поранено трьох містян, їм надається кваліфікована медична допомога. Дані уточнюються", – йдеться у повідомленні. 
 
Херсон і область зазнають ворожих атак щоденно. Вчора росіяни поранили там 17 людей. Вони били по житлових будинках та інфраструктурі, а також вантажівці з гуманітарною допомогою. 
Херсонзагиблівійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Провал оборонних експертів щодо України. В питанні війни і миру уряди повинні вислуховувати різні думки – Еліот Коен та Філліпс О'Брайен
Політика
Провал оборонних експертів щодо України. В питанні війни і миру уряди повинні вислуховувати різні думки – Еліот Коен та Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 жовтня 2024, 12:29
Покровськ, можливо, втримається. Але росіяни зрівняють його із землею – Дональд Гілл
Cуспільство
Покровськ, можливо, втримається. Але росіяни зрівняють його із землею – Дональд Гілл
Переклад iPress – 01 жовтня 2024, 09:58
Демократія. У боротьбі з павутиною тролів і хакерів путіна є одна перевага – Пітер Померанцев
Політика
Демократія. У боротьбі з павутиною тролів і хакерів путіна є одна перевага – Пітер Померанцев
Переклад iPress – 30 вересня 2024, 16:06
Байден продовжує зволікати з підтримкою українського плану перемоги. А Трамп досі під підборами путіна – Філліпс О'Брайен
Політика
Байден продовжує зволікати з підтримкою українського плану перемоги. А Трамп досі під підборами путіна – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 вересня 2024, 12:46
Підрозділи, які тримали Вугледар, заслуговують на повагу і славу. Та чим загрожує Ізраїлю знищення Насралли – Том Купер
Політика
Підрозділи, які тримали Вугледар, заслуговують на повагу і славу. Та чим загрожує Ізраїлю знищення Насралли – Том Купер
Переклад iPress – 30 вересня 2024, 09:35
Політика
"Дипломатичний" підхід Зеленського не працює із західними ідіотами. Тим часом Україні загрожує дефіцит комплектуючих для БПЛА – Том Купер
Переклад iPress – 27 вересня 2024, 15:47
Візит Зеленського до США. Що побачили та почули американські журналісти – огляд ЗМІ
Політика
Візит Зеленського до США. Що побачили та почули американські журналісти – огляд ЗМІ
Переклад iPress – 27 вересня 2024, 13:06
Перемога у війні по-українськи. Коли США – слабка ланка – Джонатан Світ та Марк Тот
Політика
Перемога у війні по-українськи. Коли США – слабка ланка – Джонатан Світ та Марк Тот
Переклад iPress – 27 вересня 2024, 01:24
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється