росія вербує молодь у Європі через інтернет для шпигунства та диверсій – The New Yorker

За виконання завдань обіцяють оплату в криптовалюті.

російські спецслужби масово вербують молодь через інтернет як так званих "одноразових агентів" для шпигунства, підпалів і диверсій по всій Європі.

Про це йдеться в розслідуванні журналу The New Yorker з посиланням на європейські правоохоронні органи та розвідслужби.

За їхніми даними, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну в онлайн-чатах, переважно в Telegram, почали з’являтися пропозиції "підробітку". Більшість із них орієнтовані на російськомовну аудиторію — не лише громадян росії, а й білорусів та українців. За виконання завдань обіцяють оплату в криптовалюті.

Як зазначають джерела видання, мета цих операцій полягає не стільки у прямому підриві здатності Заходу допомагати Україні, скільки у впливі на громадську думку та створенні відчуття небезпеки й нестабільності. За словами керівника дослідницької групи з тероризму та політичного насильства Лейденського університету Барта Шуурмана, Росія вкладає в такі операції відносно невеликі кошти, використовуючи людей, втрата яких їй не має значення, тоді як європейські служби змушені місяцями розслідувати кожен інцидент.

Після 2022 року європейські країни вислали сотні російських дипломатів, значна частина яких, за оцінками Заходу, працювала під прикриттям спецслужб. У результаті, як зазначає експерт Міжнародного інституту стратегічних досліджень Чарлі Едвардс, російська розвідка втратила можливість діяти традиційними методами і змушена була шукати нові, більш винахідливі підходи.

Розслідування також звертає увагу на складну, багаторівневу структуру таких операцій. Інструкції агентам передаються через кілька ланок посередників — від координаторів і вербувальників до осіб, відповідальних за логістику та виплати. За словами представника польських служб безпеки, ця модель багато в чому копіює принципи організованої злочинності, де кожен виконує лише своє завдання і не знає всієї схеми.

Особливо вразливою групою для вербування є молоді біженці з України, які не мають стабільного статусу, доходів або достатньої інтеграції в країнах перебування. Водночас, як зазначають у спецслужбах, затримання таких виконавців часто грає на руку російській пропаганді.

Видання підкреслює, що більшість "одноразових агентів" є аполітичними, мотивованими грошима і часто не усвідомлюють кінцевих цілей своїх дій. Водночас москва, за оцінками західних спецслужб, зацікавлена в тому, щоб Європа розуміла, хто стоїть за актами саботажу, — інакше такі операції втрачають сенс.